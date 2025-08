Quants capítols té 'Asesina a sou', nova sèrie de Telecinco per al dimarts?

Després del final d''El Gran Show' de Dani Martínez,Telecinco aposta per la ficció aliena per a la nit de dimarts amb 'Asesina a Sueldo' a partir del 5 d'agost. La ficció té com a eix la relació entre Edward i la seva mare Julie, que mai no ha estat convencional: són una família disfuncional, les vides de la qual han estat marcades pel secretisme. Una reunió familiar portarà mare i fill a posar a prova la seva relació, quan el perillós passat d'ella com a assassina amenaci les seves vides.

Després d'interpretar durant set temporades el doctor Shaun Murphy a 'The Good Doctor', el reconegut actor Freddie Highmore ('Way Down') torna a Telecinco. Coprotagonitza juntament amb l'aclamada intèrpret britànica Keeley Hawes (nominada en tres ocasions als Premis BAFTA) aquesta vertiginosa sèrie d'intriga i acció. Reuneix en el seu elenc Gina Gershon ('Showgirls'), Gerald Kyd ('Lara Croft Tomb Raider: La cuna de la vida'), Shalom Brune-Franklin ('El meu ren de peluix'), Devon Terrell ('Maleïda') i Alan Dale ('Dinastia'), entre altres actors.

D'aquesta manera, 'Asesina a sueldo' compta amb una única temporada de sis capítols, que es va estrenar internacionalment a Prime Video el 25 de juliol. Es tracta d'un emocionant thriller amb girs de guió inesperats. Explora la complexa relació entre mare i fill, mentre tots dos intenten escapar de múltiples amenaces.

| Mediaset

Així és la trama de 'Asesina a sueldo'

Reclosa en una aïllada illa grega, Julie, una assassina retirada, es prepara per al difícil retrobament amb el seu fill Edward. Ell arriba d'Anglaterra decidit a plantejar a la seva mare una bateria de preguntes sobre la identitat del seu pare. Tanmateix, quan sembla que ha trobat el moment idoni per parlar amb ella sobre la qüestió espinosa, una sèrie d'esdeveniments perillosos obliguen mare i fill a fugir precipitadament de l'illa.

La recerca de la veritat d'Edward toparà amb el secretisme de Julie, mentre es veuen obligats a unir forces en una lluita per sobreviure. Però, quan tots dos destapen una fosca conspiració internacional, sorgeix aleshores un perill encara més gran que podria destruir la seva relació. Durant aquesta adrenalítica cursa contrarellotge, Julie lluitarà amb totes les seves forces per salvar Edward i recuperar el seu vincle amb ell.