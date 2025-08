Comunicat d'Anita Williams després de la darrera notícia sobre la seva situació sentimental

Anita Williams ha decidit fer un pas endavant i compartir amb els seus seguidors el difícil moment que travessa. La finalista de 'Supervivientes' ha alçat la veu a les seves xarxes socials per denunciar dues situacions que han afectat profundament el seu benestar. Des de la violació d'una ordre d'allunyament per part de la seva exparella fins a la circulació d'una imatge manipulada digitalment que la vincula amb una nova parella.

Des del seu compte d'Instagram, Anita Williams ha explicat com els últims dies han remogut ferides que creia tancades. El seu testimoni ha estat recollit a 'Vamos a ver': "No he dormit gens aquesta nit, reviure tot costa, i molt. Vull dir-vos que no tot el que es viu es comparteix, però es sent i el que estic sentint ara és difícil".

"Avui no està sent un dia fàcil, però tot i així segueixo dreta com sempre, lluitant cada dia pel que crec just, per mi i pel que més estimo, que ja sabeu qui és", va compartir amb els seus seguidors. "Està sent un procés llarg, esgotador i emocionalment molt fort, però a poc a poc aconseguirem la tranquil·litat i la pau que mereixem", va afegir.

| Mediaset

Anita Williams també ha volgut alertar sobre la publicació d'una fotografia en què apareix suposadament abraçada a un home. Aquesta ha despertat rumors sobre una possible relació sentimental, però la imatge és falsa i va ser creada mitjançant intel·ligència artificial: "Entro en un enllaç on posa 'El nuevo novio de Anita'. Miro la foto i surto abraçada a un home i òbviament és algú a qui no he vist mai a la vida".

"He de dir que almenys m'han emparellat amb bon gust, perquè el noi sembla tret d'una telenovel·la italiana", va bromejar la jove. A més, en el seu missatge final, va voler deixar clara la seva postura respecte a la seva vida amorosa: "La de la foto no sóc jo, que no se'm veuen ni els ulls. Però vull dir que estic molt bé sola, no vull nòvio real, ni digital, no vull res, vull estar sola".