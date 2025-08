Comunicado de Anita Williams tras la última noticia sobre su situación sentimental

Anita Williams ha decidido dar un paso al frente y compartir con sus seguidores el difícil momento que atraviesa. La finalista de 'Supervivientes' ha alzado la voz en sus redes sociales para denunciar dos situaciones que han afectado profundamente su bienestar. Desde la violación de una orden de alejamiento por parte de su expareja a la circulación de una imagen manipulada digitalmente que la vincula con una nueva pareja.

Desde su cuenta de Instagram, Anita Williams ha explicado cómo los últimos días han removido heridas que creía cerradas. Su testimonio ha sido recogido en 'Vamos a ver': "No he dormido nada esta noche, revivir todo cuesta, y mucho. Quiero deciros que no todo lo que se vive se comparte, pero se siente y lo que estoy sintiendo ahora es difícil".

"Hoy no está siendo un día fácil, pero aun así sigo de pie como siempre, luchando cada día por lo que creo justo, por mí y por lo que más amo que ya sabéis quién es", compartió con sus seguidores. "Está siendo un proceso largo, agotador y emocionalmente muy fuerte, pero poco a poco conseguiremos la tranquilidad y paz que merecemos", añadió.

| Mediaset

Anita Williams también ha querido alertar sobre la publicación de una fotografía en la que aparece supuestamente abrazada a un hombre. Esta ha despertado rumores sobre una posible relación sentimental, pero la imagen es falsa y fue creada mediante inteligencia artificial: "Entro en un enlace en el que pone 'El nuevo novio de Anita'. Miro la foto y salgo abrazada a un hombre y obviamente es alguien a quien no he visto en mi vida".

"Tengo que decir que al menos me han emparejado con buen gusto, porque el chaval parece sacado de una telenovela italiana", bromeó la joven. Además, en su mensaje final, quiso dejar clara su postura respecto a su vida amorosa: "La de la foto no soy yo, que no se me ven ni los ojos. Pero quiero decir que estoy muy bien sola, no quiero novio real, ni digital, no quiero nada, quiero estar sola".