Timur viu el seu pitjor moment a 'Renéixer': pren una decisió que provoca un gir de 180º

L'últim capítol de 'Renéixer' ha deixat el públic sense alè amb una doble catarsi emocional que ha remogut els fonaments de la sèrie. Després de visitar la tomba d'Aziz i cridar al cel a la recerca de la seva identitat, en Timur ha iniciat una recerca desesperada de respostes. El seu primer destí: la mansió on va créixer, i una conversa pendent amb Nevra.

En una habitació carregada de silenci, ha trencat anys de contenció emocional amb una pregunta que feia massa temps que estava enterrada: "Molt bé... qui és el meu pare?". Nevra ha intentat justificar-se com ha pogut a 'Renéixer', assegurant que la Leyla mai no els va revelar la identitat del seu pare, insistint que el van criar amb amor des del primer moment.

"L'altre dia, quan em vas acariciar el cap per primer cop en anys, ni tan sols això havies fet mai", li ha retret en Timur, visiblement ferit. Nevra, trencada per dins, li ha confessat que el sent com un fill i que l'estima profundament. Tanmateix, en Timur no ha pogut evitar la comparació amb el vincle que observa a la seva pròpia família: "Mai m'has fet sentir el que veig entre els meus fills i la Bahar".

En Timur, esgotat emocionalment, ha confessat que se n'anirà a viure amb la Parla a 'Renéixer'. En el seu comiat, ha marcat distància, sense rancor però amb fermesa: "Doni'm una mica de temps, senyora Nevra".

Més tard, a la vora d'un llac cobert de barquetes de paper, s'ha produït una altra escena que ha commogut l'audiència de 'Renéixer'. Amb la veu trencada, en Timur ha exterioritzat el seu propi desànim: "Aquest és el meu llegat com a pare, no sé fer res més". Davant seu, l'Uras ha mostrat la seva vulnerabilitat: "Tinc por, no puc fer res per la Seren ni pels nens i estic enfadat amb mi mateix".

Amb el cor obert, ha pronunciat unes paraules amb força: "Jo sí que tinc un pare i el necessito. Com els meus fills em necessiten a mi". En Timur, contenint les llàgrimes, ha abaixat el cap. "Us vaig fallar, però no t'he deixat sol, només necessitava tornar a mi", ha conclòs.

En aquell racó apartat del món, pare i fill s'han reconciliat amb el passat, amb els seus errors, i amb ells mateixos. "T'estimo molt, fill", ha dit en Timur en abraçar-lo.