Els creadors de 'La que se avecina' salten a HBO Max amb 'Per l'amor de Déu'
Laura i Alberto Caballero, creadors de 'La que se avecina' o 'Machos Alfa', preparen una nova comèdia per a HBO Max
Els creadors d'algunes de les ficcions més populars de la televisió espanyola, Alberto i Laura Caballero, es preparen per estrenar una nova sèrie. Després de 'La que se avecina', 'Machos Alfa' i 'Muertos SL', ara s'hi afegeix un nou projecte. Sota el títol 'Por el amor de Dios', el projecte aterrarà a HBO Max, marcant així el debut dels germans a la plataforma, segons ha publicat verTele.
Darrere d'aquesta nova producció hi torna a haver Contubernio Films, la companyia amb la qual han desenvolupat títols com 'Machos Alfa' o 'El Pueblo'. La sèrie es troba actualment en procés de càsting i té previst iniciar el rodatge a mitjan setembre, un cop escollits els actors i actrius que donaran vida als personatges. Els guions, ja escrits, conservaran l'humor irònic i enfocament satíric que caracteritzen les seves produccions anteriors.
Tot i que els detalls de la nova trama es mantenen en secret, tot apunta que 'Por el amor de Dios' seguirà la línia temàtica habitual dels seus creadors. Serà una mirada àcida a la vida quotidiana, carregada de crítica social i personatges exagerats.
La seva arribada a HBO Max suposa, a més, que els germans Caballero completen el seu particular recorregut per les principals plataformes de streaming. Els productors ja han treballat amb Prime Video, Netflix i Movistar Plus+.
Mentre s'ultimen els preparatius per a aquesta nova ficció, 'La que se avecina' continua més viva que mai. La històrica comèdia, que va començar a rodar la temporada 16 a l'abril, estrenarà pròximament els nous capítols a Prime Video. L'acord amb la plataforma garanteix la continuïtat de la sèrie durant almenys dues temporades més, cosa que assegura nous capítols fins, com a mínim, l'any 2027.
El fenomen Caballero tampoc s'atura en l'àmbit internacional. 'Machos Alfa', la seva sàtira sobre les noves masculinitats, s'ha convertit en "la sèrie més adaptada de Netflix", amb versions a França, Itàlia, Països Baixos i Alemanya. La plataforma també ha adquirit la tercera temporada de 'Muertos SL', que fins ara pertanyia a Movistar Plus+, i ha afegit les dues primeres temporades al seu catàleg.
