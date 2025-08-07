Los creadores de 'La que se avecina' saltan a HBO Max con 'Por el amor de Dios'

Los creadores de algunas de las ficciones más populares de la televisión española, Alberto y Laura Caballero, se preparan para estrenar una nueva serie. Tras 'La que se avecina', 'Machos Alfa' y 'Muertos SL', ahora se suma un nuevo proyecto. Bajo el título 'Por el amor de Dios', el proyecto aterrizará en HBO Max, marcando así el debut de los hermanos en la plataforma, según ha publicado verTele.

Detrás de esta nueva producción vuelve a estar Contubernio Films, la compañía con la que han desarrollado títulos como 'Machos Alfa' o 'El Pueblo'. La serie se encuentra actualmente en proceso de casting y tiene previsto iniciar su rodaje a mediados de septiembre, una vez elegidos los actores y actrices que darán vida a los personajes. Los guiones, ya escritos, conservarán el humor irónico y enfoque satírico que caracterizan sus anteriores producciones.

Aunque los detalles de la nueva trama se mantienen en secreto, todo apunta a que 'Por el amor de Dios' seguirá la línea temática habitual de sus creadores. Será una mirada ácida a la vida cotidiana, cargada de crítica social y personajes exagerados.

| Prime Video

Su llegada a HBO Max supone, además, que los hermanos Caballero completan su particular recorrido por las principales plataformas de streaming. Los productores ya han trabajado con Prime Video, Netflix y Movistar Plus+.

Mientras se ultiman los preparativos para esta nueva ficción, 'La que se avecina' continúa más viva que nunca. La histórica comedia, que empezó a rodar su temporada 16 en abril, estrenará próximamente sus nuevos capítulos en Prime Video. El acuerdo con la plataforma garantiza la continuidad de la serie durante al menos dos temporadas más, lo que asegura nuevos capítulos hasta, como mínimo, el año 2027.

El fenómeno Caballero tampoco se detiene en el terreno internacional. 'Machos Alfa', su sátira sobre las nuevas masculinidades, convirtiéndose en "la serie más adaptada de Netflix", con versiones en Francia, Italia, Países Bajos y Alemania. La plataforma también ha adquirido la tercera temporada de 'Muertos SL', que hasta ahora pertenecía a Movistar Plus+, y ha sumado las dos primeras temporadas a su catálogo.