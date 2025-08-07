Laura Pamplona reapareix i revela la realitat darrere de 'Aquí no hay quien viva'
Laura Pamplona ha recordat com de dur va ser el rodatge de 'Aquí no hay quien viva'
Laura Pamplona ha reaparegut a 'YAS Verano', on ha fet un repàs a la seva trajectòria professional, compartint algunes anècdotes dels seus treballs més coneguts. Un d'aquests ha estat 'Aquí no hay quien viva', la icònica comèdia d'Antena 3 en què va donar vida a la inoblidable Alicia. Tot i que durant un temps li va incomodar ser identificada únicament amb aquest personatge, avui reconeix que li té una estima enorme.
"Recordo l'etapa d''Aquí no hay quien viva' amb molta estima i també conservo molts amics d'aquella etapa. Va ser molt bonic i divertit ser-hi", ha afirmat l'actriu, mostrant la nostàlgia que li produeix aquella etapa. Però més enllà del bon ambient, Laura Pamplona ha parlat amb total franquesa sobre la càrrega de feina que implicava formar part d'una sèrie de tant d'èxit.
"No ho negaré, era força dura la manera de gravar que teníem. Hi estàvem moltíssimes hores", ha recordat a 'YAS Verano'. Un ritme que, com ha explicat, esgotava per la durada de les jornades, però també per la dinàmica improvisada amb què es treballava.
D'aquesta manera, ha revelat més detalls: "Els guions s'escrivien al mateix temps que gravàvem. Per als guionistes era maratonià perquè havien d'escriure el capítol per a l'endemà". Aquesta situació, lluny de ser puntual, es va convertir en la norma durant els seus últims mesos a 'Aquí no hay quien viva'.
Laura Pamplona ha confessat que preparar-se els textos en aquelles condicions era una autèntica odissea: "T'aprenies els papers com podies. O et quedaves sense dormir fins tard o t'ho aprenies al cotxe. Els meus últims mesos van ser així, va ser molt dur". Fins i tot ha detallat que, en alguns moments, la seva jornada començava a les set del matí i no acabava fins a les deu de la nit.
Tota aquest desgast va acabar passant factura per a l'equip d''Aquí no hay quien viva': "Ens va passar factura a tots. Agafaves una grip i era més forta del normal, hi havia gent amb ansietat... Et passa factura perquè no descanses i portes molt d'estrès", ha revelat. I no només era el cansament físic, ja que la popularitat de la sèrie també tenia els seus efectes: "Va ser una mica aclaparador perquè no et permetia fer una vida normal".
