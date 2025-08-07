Aida Bao s'enfronta al seu moment més tens a 'Malas Lenguas' amb Ernesto Ekaizer
L'anàlisi política va donar pas a la incomoditat aquest dimecres a 'Malas Lenguas'. La connexió en directe amb Ernesto Ekaizer, prevista per comentar les novetats del cas Cerdán, va acabar derivant en un moment de tensió amb Aida Bao. El que va començar com una intervenció habitual va acabar amb retrets en ple directe i un malestar visible per part del tertulià.
Ernesto Ekaizer, convidat a 'Malas Lenguas' per opinar sobre l'estratègia legal dels advocats de Santos Cerdán, no va trigar a deixar clara la seva visió sobre l'acusació. "Pot ser una versió, ells estan treballant amb un perit que van contractar especialment, un perit reputat", va explicar en referència a la feina de la defensa. A això hi va afegir: "A mi el que m'interessa destacar és que qui té la càrrega de la prova sempre és l'acusació i el que jo crec és que l'acusació es basa en indicis molt febles per enviar Santos Cerdán a la presó".
"Es va fer una entrada a la seu de Ferraz per clonar l'ordinador de Santos Cerdán i esbrinar què passa amb el seu correu econòmic i què pot aportar a la investigació", va dir, abans d'afegir que "des que es va clonar l'ordinador i els correus, no hi ha un informe de la UCO".
El to es va tensar quan Aida Bao va intentar intervenir a 'Malas Lenguas': "Ernesto i això que estaves comentant del patrimoni de Santos Cerdán...". Ernesto Ekaizer, visiblement contrariat, va interrompre per exigir que se li permetés acabar: "Et vaig dir que hi havia dues coses. És molt dur, és molt dur", va respondre amb molèstia.
Aida Bao va intentar reconduir l'ambient amb una actitud conciliadora i va permetre que el periodista reprengués la seva intervenció, tot i que el clima no es va tornar a relaxar del tot. Finalitzat el bloc sobre Cerdán, la presentadora va canviar de tema amb un gir dràstic cap a l'actualitat de la Casa Reial. "Ekaizer, seguim amb tu, diu l'emèrit que es deu a les seves activitats allà, tu creus que són possibles les explicacions que dona?", li va preguntar.
Lluny de recuperar el to analític, el col·laborador de 'Malas Lenguas' va respondre amb desgana: "No ho sé". Aida Bao, sorpresa per la seva parquedat, va intentar suavitzar el moment: "Però no t'enfadis amb mi Ekaizer". Ell no va trigar a replicar, justificant la seva actitud: "Posa't al meu lloc. Si estic acabant, dic que hi ha dues coses, en dic una i vaig a dir la segona i tu m'interromps, és que no es pot. Almenys a mi em desconcerta".
