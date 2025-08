La preocupació de Natalia Sánchez després d’un últim incident a ‘Sueños de Libertad’

Begoña, personatge de Natalia Sánchez, està preocupada per la tensió entre en Gabriel i l'Andrés. Aquest dijous 7 d'agost, 'Sueños de libertad' continuarà avançant en les seves trames a la sobretaula d'Antena 3. La sèrie diària, a més, està disponible per avançat per als subscriptors premium d'atresplayer.

Recordem que, en el capítol anterior de 'Sueños de libertad', la María va comunicar a l'Andrés que la relació de la Begoña i en Gabriel era oficial. Per la seva banda, en Gabriel va intentar guanyar-se l'aprovació de la Júlia en la seva relació amb la Begoña. La Gema va sospitar que en Teo podia haver robat diners a la Luz.

L'Irene va veure com en el senyor Pedro intentava esmenar les coses amb la Cristina, i la Marta no va saber com posicionar-se en el repartiment de beneficis del perfum. La Manuela es va penedir d'haver ferit els sentiments d'en Gaspar, mentre en Chema va tornar de París. L'Andrés va involucrar la Marta en les seves sospites sobre en Gabriel i, mogut per la gelosia, va tenir un enfrontament amb en Gabriel i la Begoña.

Recordem que, aquest curs, 'Sueños de libertad' ha triomfat en audiències, sent la sèrie més vista de la televisió, millorant fins i tot les dades de la seva temporada d'estrena. La ficció diària d'Antena 3 ha liderat, aconseguint una mitjana d'1,2 milions de seguidors, més de 2 milions d'espectadors únics i un 13,3% de quota. 'Sueños de libertad' ha aconseguit un gran avantatge respecte als seus competidors, de 5,6 punts sobre Telecinco i de 5 punts sobre La 1.

Què passarà al capítol de dijous de 'Sueños de libertad'?

En aquest capítol de 'Sueños de libertad', en Gabriel, després de la discussió amb l'Andrés, demana explicacions a la Cristina. En Gabriel ja sap com dissipar les sospites sobre la seva culpabilitat en el robatori de la patent: utilitzarà un boc expiatori. En el senyor Pedro adverteix l'Irene que en Damián continua enamorat de la Digna, i en Chema es fa el simpàtic amb la Clàudia, però ignora que ara ella està amb en Raül.

La Begoña, personatge de Natalia Sánchez, està preocupada per la tensió que existeix entre en Gabriel i l'Andrés. En Raül descobreix que en Teo pateix assetjament a l'escola, i l'anima a explicar-ho a la Gema i en Joaquim. En Damián dubta sobre si ha de revelar a l'Irene el que sap d'en Pedro, i en Tasio troba una prova de qui podria estar darrere del robatori de la patent.