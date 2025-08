Fénix Media prepara un ERO després de la cancel·lació de 'Socialité' a Telecinco

Fènix Media, productora participada per Mediaset, es troba en una situació insostenible. L'empresa, encarregada fins fa uns dies de 'Socialité', ha iniciat un ERO, Expedient de Regulació d'Ocupació, que afecta tota la seva graella. Una decisió que posa en dubte el futur de la factoria, tenint en compte que actualment no té projectes.

Recordem que Fènix Media va néixer el febrer de 2020 amb Christian Gálvez al capdavant juntament amb Rafael Guardiola i Olga Flórez. Amb un 40% de participació de Mediaset, la factoria va néixer inicialment amb l'objectiu de crear nous concursos, amb 'El Tirón' entre els seus primers projectes, que mai va veure la llum. El passat mes de gener, de fet, Christian Gálvez va decidir abandonar el seu paper a Fènix Media.

Va ser a principis de 2024, després de la sortida de La Fábrica de la Tele, que Fènix Media va agafar les regnes de 'Socialité'. A l'espai va arribar María Verdoy, després Antonio Santana, i hi va haver canvi d'imatge, plató i lleugerament de continguts. Tanmateix, després de les seves males audiències, Mediaset va decidir posar fi a 'Socialité' a finals de juliol, deixant Fènix Media sense projectes.

| Mediaset

D'aquesta manera, segons ha revelat Poco Pasa TV, Fènix Media s'ha vist obligada a iniciar un ERO, Expedient de Regulació d'Ocupació, que afecta tota la seva graella. En aquesta situació, la factoria participada per Mediaset queda a punt de tancar.

Cal destacar que el primer projecte de Fènix Media va ser 'Qarenta', el concurs que Christian Gálvez va presentar a Be Mad durant el confinament. La factoria també va estar darrere de '25 Paraules' i 'Alta Tensió', tant a Telecinco i Cuatro com en la seva segona etapa per a les autonòmiques À Punt i Telemadrid. Més enllà de 'Socialité', van estar darrere de la docu-sèrie 'El crim dels Galindos' per a Prime Video i els especials 'Els Galindos: Tota la veritat' al late night de Telecinco. Recentment, a més, han produït el reality 'Inside Oriana' per a Mtmad.