Gerra d'aigua freda per a José Manuel Seda després de dos greus conflictes a 'Valle Salvaje'

L'Amanda comença a incomodar amb els seus comentaris, fent al·lusió al passat de José Luis, personatge de José Manuel Seda. Aquest dilluns 4 d'agost, a les 17.20h, els espectadors poden gaudir d'un nou capítol de 'Valle Salvaje' a La 1. Es tracta de la sèrie protagonitzada per Rocío Suárez de Puga, José Manuel Seda, Marco Pernas o Sabela Arán, entre d'altres.

Recordem que, en el capítol anterior de 'Valle Salvaje', la guerra entre la Casa Gran i la Casa Petita va continuar, tot i que va disminuir la intensitat dels atacs. Tanmateix, una tensa “guerra freda” es va imposar entre José Luis i Bernardo, marcada per silencis, desconfiança i decisions estratègiques. No obstant això, la tensió a la Casa Gran no va fer més que créixer després de l'enfrontament brutal entre l'Alejo i en José Luis.

En Leonardo es va recolzar en la seva mare, mentre que la Irene li va instar a no lliurar a la Bàrbara la carta on confessaven la seva traïció.Després de sorprendre en Rafael amb l'Adriana, l'Úrsula va provocar en Julio, qui, per frenar les seves amenaces, va advertir que era ella qui estava en el seu poder.

En audiències, durant el mes de juliol, 'Valle Salvaje' va igualar la seva segona millor marca. La sèrie, que va ser l'oferta líder en joves i majors de 65 anys, va marcar un 9,8%, 738.000 seguidors i més d'1,3 milions d'espectadors únics de mitjana diària. Gairebé la meitat de les seves emissions van superar el doble dígit i diverses han liderat la seva franja.

Què passarà al capítol de dilluns de 'Valle Salvaje'?

Al nou capítol de 'Valle Salvaje', en Bernardo té clar que la imatge del duc s'ha de mantenir impecable davant dels seus convidats, i per això és essencial que sembli que hi ha harmonia. Per això, la presència de la Mercedes i en Bernardo com a ducs de Miramar al casament esdevé clau, una cosa que la Victoria i en José Luis. D'aquesta manera, després d'un tracte, la Casa Petita celebra la fi de les penúries mentre en José Luis, rabiós, jura venjar-se.

D'altra banda, en Julio descobreix que ha perdut la carta que compromet l'Úrsula, però qui li ha pogut robar? La carta que sí que veu la llum és la d'en Leonardo i la Irene. I qui la llegeix no cap en si de la seva sorpresa.