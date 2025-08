Terelu Campos es pronuncia des de 'Fiesta' sobre els retocs de la seva darrera posada

Terelu Campos ha tornat a ocupar titulars aquest estiu per una portada que ha donat molt a parlar. La presentadora de 'Fiesta' ha protagonitzat la que ja es considera una de les imatges més comentades de l'estiu, posant en biquini i concedint la seva habitual entrevista estiuenca. Un gest que ella mateixa no s'hauria imaginat fa tan sols un any, i que marca un moment personal i professional especialment positiu.

El seu any ha estat ple de novetats, com la seva participació en una obra teatral dirigida per Lara Dibildos i el seu inesperat pas per 'Supervivientes'. A nivell personal, el naixement del seu primer nét, Carlo, ha suposat un altre dels grans fets d'aquesta etapa. Tanmateix, ha estat la seva recent aparició a la portada de la revista el que ha generat una allau de reaccions a xarxes i platós.

En l'entrevista, es va mostrar especialment sincera en parlar de la seva situació sentimental: "Trobo a faltar els petons i les abraçades d'un home". Però més enllà de les seves declaracions, el que ha aixecat més comentaris ha estat la seva imatge en biquini. Algunes veus han posat en dubte que la foto no hagi estat retocada digitalment, cosa que ha portat Terelu Campos a pronunciar-se des del plató de 'Fiesta'.

| Mediaset

"M'he vist poc perquè no he tingut gaire temps. Jo li deia a Pedro que no podia ensenyar la panxa perquè la tenia blanca, portava les cames i els braços morenos de 'Supervivientes' i la panxa blanca, que per molt potingue que es posés això no es posava del mateix color", explicava entre rialles.

La mateixa Terelu Campos va admetre que la revista va aplicar alguns retocs per equilibrar el to de pell i suavitzar certes zones amb les quals no se sent còmoda: "Jo volia sortir natural, perquè la gent està farta de veure'm i si no sortia com sóc es riurien. El que sí que els vaig dir és que em traguessin les arruguetes dels braços i la panxa, que no m'agraden gens. La cara no està retocada, jo a la cara no tinc arrugues, he heretat la bona genètica de la meva mare".