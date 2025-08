Manuel Regueiro es queda sense paraules després de l’últim objecte rebut a ‘La Promesa’

A 'La Promesa' s'hi respira un ambient enrarit que no deixa indiferent ningú. La tensió es palpa a cada racó del palau, tot i que ningú sap amb certesa per què. El cert és que les sensacions estranyes no semblen estar relacionades ni amb l'amenaça de marxa de Catalina ni amb la decisió de Lope de tornar a exercir com a lacai.

Les primeres a donar la veu d'alarma a 'La Promesa' han estat María Fernández i Petra davant una sensació d'ofec inexplicable. "Em temo que passarà alguna cosa molt dolenta", va confessar Candela a la reina Sofia, després d'una sèrie de senyals que no ha sabut ignorar. Uns dolços que s'han endurit sense motiu aparent, una maionesa que s'ha fet malbé de manera inusual... i fins i tot la caiguda d'un ratpenat del cel a plena llum del dia mentre descansava al pati.

Leocadia també va expressar la seva inquietud en caure la nit: "No noteu l'aire com viciat?", va preguntar en presència del marquès i Lorenzo. La resposta del capità no va trigar a arribar: "Porto tot el dia amb una opressió al pit, com si no pogués respirar". Don Alonso, personatge de Manuel Regueiro, va confirmar que experimentava la mateixa angoixa, idèntica a la que afligeix el personal del servei de 'La Promesa'.

| RTVE

La tensió va augmentar quan Curro i Lope van irrompre al saló amb un paquet i una nota. "És un encàrrec de Cruz", va anunciar el marquès abans d'ordenar que retiressin l'embolcall. El comentari de Lorenzo va intentar alleujar l'ambient: "Estic fins i tot nerviós. Amb què ens sortirà Cruz ara?".

Tanmateix, la seriositat als rostres dels joves i la reacció posterior indicaven que el contingut del paquet distava molt de ser inofensiu. El que es va revelar en obrir-lo va deixar tothom mut a 'La Promesa': tot i que no es va mostrar amb claredat, tot apunta que es tracta d'un retrat. El marquès, personatge de Manuel Regueiro, va ordenar que ningú s'atrevís a tocar el misteriós obsequi de la seva esposa.

Àngela, visiblement alterada, va insinuar l'impensable: que el quadre podria estar maleït. Una idea que va agafar força a l'instant, quan Martina, en contemplar-lo, es va desplomar sense avís previ. Què representa realment aquesta pintura? Quin poder té sobre els habitants de 'La Promesa'?