Josep Pedrerol posa data al seu retorn a 'El Chiringuito de Jugones' amb novetats
Josep Pedrerol torna a Mega. El director i presentador 'El Chiringuito de Jugones' torna aquest proper diumenge, 17 d'agost, per retrobar-se amb tots els seus col·laboradors i la seva nombrosa audiència. Un retorn que tindrà lloc a partir de les 00:00h i suposarà la tornada de Josep Pedrerol a la pista esportiva després de la temporada d'estiu.
Josep Pedrerol torna per comandar la nova temporada del programa, que comptarà amb diverses novetats. El programa oferirà, un any més, la cobertura més completa d'una temporada esportiva que, tant nacional com internacional, promet grans emocions.
Josep Pedrerol confirma que aquest nou curs "hi haurà més connexions en directe que mai des dels estadis, aeroports… La informació, per damunt de tot. Les exclusives i el millor debat". Un catàleg de novetats dissenyades per ell i que anirà detallant en les properes edicions de l'espai i que té un objectiu: "Continuar sent líders".
A més, avança que "aquesta temporada torna 'El Chiringuito on Tour'. Les primeres ciutats que visitarem seran València, Bilbao, Barcelona i Sevilla. Volem més proximitat amb la gent que mai. A més, hi haurà públic al plató totes les setmanes. Estem preparant programes també fora d'Espanya, segurament començarem a Colòmbia i continuarem a Perú i Mèxic".
Diumenge, Josep Pedrerol tornarà per analitzar, juntament amb tots els col·laboradors, tot el que ha passat durant el cap de setmana en la primera jornada. Entre els temes, destaca el post de l'estrena lliga del FC Barcelona i la prèvia del partit entre el Real Madrid i l'Osasuna. A més de les últimes novetats dels fitxatges i tota l'actualitat de la informació esportiva.
El programa compta aquesta temporada amb col·laboradors en directe des dels estadis on hi hagi partit i les reaccions dels protagonistes després de cada jornada de lliga. L'espai començarà a les 23:45h, amb l'habitual avanç a 'La Cuenta Atrás'. Després, els espectadors del programa podran seguir, en directe, totes les novetats, exclusives, anàlisis detallades, debats sobre decisions arbitrals, rodes de premsa i les veus dels protagonistes, per oferir una visió completa des de tots els angles.
