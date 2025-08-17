Josep Pedrerol pone fecha a su regreso a 'El Chiringuito de Jugones' con novedades

Josep Pedrerol está de vuelta a Mega. El director y presentador 'El Chiringuito de Jugones' vuelve este próximo domingo, 17 de agosto, para reencontrarse con todos sus colaboradores y su numerosa audiencia. Un regreso que tendrá lugar a partir de las 00:00h y supondrá la vuelta Josep Pedrerol a la cancha deportiva tras la temporada estival.

Josep Pedrerol vuelve para comandar la nueva temporada del programa, que contará con diversas novedades. El programa ofrecerá, un año más, la cobertura más completa de una temporada deportiva que, tanto nacional como internacional, promete grandes emociones.

Josep Pedrerol confirma que este nuevo curso "habrá más conexiones en directo que nunca desde los estadios, aeropuertos… La información, por encima de todo. Las exclusivas y el mejor debate". Un catálogo de novedades diseñadas por él y que irá detallando en las próximas ediciones del espacio y que tiene un objetivo: "Seguir siendo líderes".

| Atresmedia

Además, avanza que "esta temporada vuelve ‘El Chiringuito on Tour’. Las primeras ciudades que visitaremos serán Valencia, Bilbao, Barcelona y Sevilla. Queremos más cercanía con la gente que nunca. Además, habrá público en plató todas las semanas. Estamos preparando programas también fuera de España, seguramente empezaremos en Colombia y seguiremos en Perú y México".

El domingo, Josep Pedrerol volverá para analizar, junto a todos los colaboradores, todo lo sucedido durante el fin de semana en la primera jornada. Entre los temas, destacan el post del estreno liguero del FC Barcelona y la previa del partido entre el Real Madrid y el Osasuna. Además de las últimas novedades de los fichajes y toda la actualidad de la información deportiva.

El programa cuenta para esta temporada con colaboradores en directo desde los estadios donde haya partido y las reacciones de protagonistas tras cada jornada liguera. El espacio arrancará a las 23:45h, con el habitual avance en 'La Cuenta Atrás'. Tras ello, los espectadores del programa podrán seguir, en directo, todas las novedades, exclusivas, análisis detallados, debates sobre decisiones arbitrales, ruedas de prensa y las voces de los protagonistas, para ofrecer una visión completa desde todos los ángulos.