Josep Lluís Vidal s'acomiada de 'La mirada crítica' i anuncia un nou presentador
'La mirada crítica' tindrà un nou presentador abans del retorn d'Ana Terradillos a Telecinco
Aquest estiu, 'La mirada crítica' ha viscut un relleu en el seu elenc de presentadors. Ana Terradillos es va acomiadar de l’audiència l’1 d’agost per gaudir d’unes setmanes de descans abans de tornar al setembre al programa. La periodista continuarà formant part dels matins de Telecinco juntament amb 'El programa d’Ana Rosa', que ampliarà el seu horari, i amb el nou 'Vamos a ver' amb Patricia Pardo.
Durant les primeres setmanes d’agost, José Luis Vidal, habitual copresentador del format, va assumir la conducció diària de 'La mirada crítica'. Durant l’estiu, a més, el programa ha tornat a ocupar el seu horari original de 9:00h a 10:30h en substitució de 'El programa d’Ana Rosa'.
Tanmateix, aquest dijous José Luis Vidal també es va acomiadar temporalment de l’audiència: "Noto entre els companys una certa sorna perquè un servidor se’n va de vacances", va comentar rient. El programa no es quedarà orfe, ja que Jano Mecha serà l’encarregat de prendre el relleu en les properes emissions.
Jano Mecha torna així a 'La mirada crítica', on ja havia exercit com a copresentador. Tanmateix, després va saltar a copresentar juntament amb Ana Rosa Quintana a 'El programa d’Ana Rosa' des de febrer. Ara, serà ell qui de nou condueixi l’espai fins a la tornada d’Ana Terradillos al setembre.
El comiat de José Luis Vidal va comptar amb la complicitat dels seus companys en directe. "Aquí on el veieu Vidal torna a marxar de vacances, jo no, jo us espero aquí dilluns i bones vacances Vidal", va dir Irene Sanz després de repassar altres notícies del dia. Més tard, el mateix periodista es va adreçar a l’audiència: "Un servidor se’n va. Dilluns serà aquí a 'La mirada crítica' a partir de les 9h del matí Jano Mecha, que passeu un bon pont i us quedeu amb el mestre dels mestres, amb Alfonso Egea i 'Vamos a ver'"
A més, José Luis Vidal va compartir un missatge de comiat al seu compte d’Instagram: "He gaudit cada programa. He reduït el nombre de paraules per minut i he intentat ser el més rigorós possible. Tant de bo el foc s’extingeixi el més aviat possible. Això és l’únic important ara. Gràcies per la confiança, per les crítiques constructives i per la companyia. Quin equipàs som a 'La mirada crítica' (ens veiem al setembre!)"
