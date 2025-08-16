'Fiesta' revela estafador de famosos, que ha estafat Montoya o Carmen Alcayde
Amor Romeira ha revelat al plató de 'Fiesta' un estafador de famosos
L'univers dels bolos i promocions a les xarxes socials s'ha convertit en una font d'ingressos addicional per a moltes cares de Mediaset. Montoya, Carmen Alcayde, Amor Romeira o Kiko Rivera en són només alguns dels que solen acceptar aquestes ofertes, que normalment es tanquen a través d'acords directes amb els empresaris. Tanmateix, no sempre les gestions són netes i de vegades apareixen intermediaris que acaben generant greus problemes, segons s'ha revelat a 'Fiesta'.
D'aquesta manera, 'Fiesta' va posar nom a un d'aquests suposats intermediaris fraudulents: Fran Kyra. Amor Romeira ho va desvetllar públicament: "La tàctica d'aquest estafador és contactar amb el famós, li ven que hi ha un bolo, i demana diners al de la discoteca per avançat". Segons va relatar, l'home es camufla darrere d'identitats diferents en funció de amb qui tracti, ja que a ella es va presentar com a Víctor i a Carmen Alcayde com a Martín.
La dinàmica, segons Amor Romeira a 'Fiesta', és sempre la mateixa: "Un cop li avancen els diners ell desapareix del mapa". Una acusació que no va quedar sense resposta, ja que el senyalat va intervenir en directe per rebutjar-la: "No reconeixeré coses que no són veritat".
Tot i aquesta defensa, 'Fiesta' va mostrar exemples concrets d'afectats. Carmen Alcayde, per exemple, havia anunciat fa només uns dies un esdeveniment a Jaén per a finals d'agost. La sorpresa va arribar quan es va confirmar que la festa mai havia existit.
"Amb Montoya va pactar dates que ell ni tan sols sabia i demanava una paga i senyal per garantir el personatge. La paga i senyal mai es retorna i Montoya no va a l'esdeveniment. Amb Carmen Alcayde i altres era que cobrava una quantitat per tots que era molt barata i l'empresari deia que sí. Ells anaven al bolo i després els deia 'demà em fan l'ingrés i us ho pago' i després no els ho pagaria", va revelar Amor Romeira a 'Fiesta'.
En el cas de Carmen Alcayde, ella mateixa va explicar que va intentar protegir-se: "En el meu cas li vaig dir que em passés el contracte i el 50% per avançat i aleshores va desaparèixer. És molt fort".
L'acusat, però, va intentar desviar l'atenció carregant contra la col·laboradora: "Això s'ha format per Amor Romeira. M'agradaria explicar-me bé i no per telèfon. Carmen Alcayde és una víctima d'Amor Romeira perquè l'ha enganyada. Jo no he cobrat res per cap de les dues. Només he cobrat per Montoya. Això sí que ho confirmaré. Només van ser 50 euros, però no és res del que s'està explicant".
