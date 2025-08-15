Manu Sánchez comunica per sorpresa als seus seguidors la seva millor i gran notícia personal
Manu Sánchez compleix un dels seus somnis i ho comparteix amb els seus seguidors
Manu Sánchez, un dels rostres més reconeixibles de Canal Sur, ha rebut una notícia que defineix com "la més gratificant" de la seva carrera. El presentador serà el pregoner del Carnaval de Cadis el 2026. Després de més de 20 anys immers en el món de l'espectacle, l'humorista sevillà va compartir la seva emoció a les seves xarxes socials.
"Avui puc cridar-li al món, des de Cadis, que de nou, Cadis, em fa un dels grans regals de la meva vida. Compliré un dels meus grans somnis, un d'aquells que semblen llunyans, impossibles i inabastables. La utopia d'aquell nen amb fam de genis que va descobrir ja fa molt a Cadis el seu Paradís i al seu Carnaval els seus Déus", va escriure Manu Sánchez.
El presentador va reconèixer sentir-se aclaparat per la notícia: "Encara no m'ho crec. Estic feliç, orgullós, inquiet, sensible, nostàlgic, espantat, excitat, commogut, il·lusionat i flotant. Soc moltes coses i totes bones. Gràcies, Cadis! Sempre Cadis! Avui des del palco, des d'on tantes coples he contat i viscut, tantes finals he assaborit i tant Carnaval he mamat".
Amb el seu nomenament, Manu Sánchez es converteix en el pregoner número 29 en la història del concurs del Teatre Falla. Ocupa un lloc al costat de noms de referència en el món de l'espectacle, com Antoñito Molina, India Martínez, Joaquín Sabina, Paz Padilla o Carlos Herrera.
D'aquesta manera, l'humorista admet que encara sent certa incredulitat davant el reconeixement. "Estic convençut que no m'ho mereixo. Però com que m'ha tocat a la vida quedar-me amb algunes coses dolentes que no mereixo, he après que també he de quedar-me amb les bones sense merèixer-les tampoc", ha confessat.
"Aquest reconeixement ho és també per a totes les persones que cobrint, contant, divulgant, estimant, respectant, aprenent, mimant, desgranant, comentant, expandint i comunicant el Carnaval de Cadis, el pregonem des de la ràdio, la tele, la premsa i les xarxes", ha escrit.
El dia del pregó tindrà lloc el 14 de febrer, una data que l'humorista considera significativa: "Serà 14 de febrer, i això no pot ser casualitat. T'estimo, Cadis! Aquí tens el teu pregoner. Comencem junts aquesta meravellosa aventura… Gràcies, Cadis! Per tant"
Més notícies: