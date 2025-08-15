Ningú no esperava la indirecta de Luján Argüelles a Sonsoles Ónega a 'El rival més feble'
Luján Argüelles fa una referència directa a Sonsoles Ónega durant 'El rival més feble'
Telecinco ha recuperat 'El rival més dèbil' per a la nit de dijous, després d'un any de la seva abrupta acomiadada. El concurs, que havia estat retirat al setembre per les seves discretes audiències i la prioritat que va prendre la cadena en cobrir la mort de Julián Muñoz amb programes especials, va tornar en plena vigília del pont del 15 d'agost. Ho va fer amb una entrega gravada l'any passat i protagonitzada per cares molt conegudes del periodisme.
Mayka Navarro, Jesús Álvarez, César Muñoz, Flora González, Juan Ramón Lucas, Nacho Medina, Irene Junquera i Samanta Villar van acceptar el repte de sotmetre's a les dures rèpliques de Luján Argüelles. Des de l'inici, la presentadora va deixar clar que no hi hauria indulgència: "Vuit periodistes que creuen que la font més fiable és la Cibeles. Tots ells concursaran de manera increïble, però compte, spoiler, el que acabo de dir és un bulo".
Fidel al seu estil esmolat, Luján Argüelles no va trigar a advertir-los a 'El rival més dèbil' que "corren perill de convertir-se en notícia o, el que és pitjor, en meme". I les indirectes van anar caient una a una i a Mayka Navarro li va llançar la primera: "La nostra periodista de successos preferida, no vull que protagonitzis la teva pròpia tragèdia". Just després, es va girar cap a Samanta Villar per deixar-li també un encàrrec: "La periodista que és més probable que trigui 21 dies a superar el que passi avui".
Però el moment més comentat no el va protagonitzar cap dels que eren al plató d''El rival més dèbil'. Durant la valoració de la primera ronda, Luján Argüelles va deixar anar una frase amb possible destinatària indirecta: "Qui es dedica al periodisme perquè li donin el Premi Planeta?". L'al·lusió va provocar rialles, però també interpretacions immediates: el comentari semblava apuntar a Sonsoles Ónega, que l'any 2023 va obtenir el prestigiós guardó literari, dotat amb un milió d'euros.
Aquest premi, emès pel Grup Planeta, primer accionista d'Atresmedia, va generar en el seu moment una intensa polèmica. Es va debatre sobre la independència del jurat i el mèrit de la presentadora de 'Y ahora Sonsoles', vaixell insígnia d'Antena 3.
