Manu Sánchez comunica por sorpresa a sus seguidores su mejor noticia personal

Manu Sánchez, uno de los rostros más reconocibles de Canal Sur, ha recibido una noticia que define como "la más gratificante" de su carrera. El presentador será el pregonero del Carnaval de Cádiz en 2026. Tras más de 20 años inmerso en el mundo del espectáculo, el humorista sevillano compartió su emoción en sus redes sociales.

"Hoy puedo gritarle al mundo, desde Cádiz, que de nuevo, Cádiz, me hace uno de los grandes regalos de mi vida. Voy a cumplir uno de mis grandes sueños, uno de esos que parecen lejanos, imposibles e inalcanzables. La utopía de aquel niño con hambre de genios que descubrió hace ya mucho en Cádiz su Paraíso y en su Carnaval a sus Dioses", escribió Manu Sánchez.

El presentador reconoció sentirse abrumado por la noticia: "Todavía no me lo creo. Estoy feliz, orgulloso, inquieto, sensible, nostálgico, asustado, excitado, sobrecogido, ilusionado y flotando. Estoy muchas cosas y todas buenas. ¡Gracias, Cádiz! ¡Siempre Cádiz! Hoy desde el palco, desde el que tantas coplas he contado y vivido, tantas finales he saboreado y tanto Carnaval he mamado".

| Canal Sur

Con su nombramiento, Manu Sánchez se convierte en el pregonero número 29 en la historia del concurso del Teatro Falla. Ocupa un lugar junto a nombres de referencia en el mundo del espectáculo, como Antoñito Molina, India Martínez, Joaquín Sabina, Paz Padilla o Carlos Herrera.

De este modo, el humorista admite que aún siente cierta incredulidad ante el reconocimiento. "Estoy convencido de que no me lo merezco. Pero como me ha tocado en la vida quedarme con algunas cosas malas que no merezco, he aprendido que también debo quedarme con las buenas sin merecerlas tampoco", ha confesado.

"Este reconocimiento lo es también para todas las personas que cubriendo, contando, divulgando, amando, respetando, aprendiendo, mimando, desgranando, comentando, expandiendo y comunicando Carnaval de Cádiz, lo pregonamos desde la radio, la tele, la prensa y las redes", ha escrito.

El día del pregón tendrá lugar el 14 de febrero, una fecha que el humorista considera significativa: "Será 14 de febrero, y eso no puede ser casualidad. ¡Te amo, Cádiz! Aquí está tu pregonero. Comenzamos juntos esta hermosa aventura… ¡Gracias, Cádiz! Por tanto".