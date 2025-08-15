FDF retalla per sorpresa 'La que s'acosta: Portugal' i anuncia menys capítols
'La que s'acosta: Portugal' emetrà menys capítols a FDF aquest divendres
Ni una setmana ha durat el pla inicial de FDF per a 'La que se avecina: Portugal'. La cadena havia apostat fort per estrenar el remake lusità de la popular comèdia amb una marató de tres episodis en prime time. Tanmateix, a partir d'aquest divendres l'emissió es reduirà a només dues entregues a la nit, però justament pel seu èxit.
L'estrena, el passat 8 d'agost, va deixar xifres molt bones per a FDF. La sèrie va començar amb 330.000 espectadors i un 4,3% de quota, va baixar al 4,1% en el seu segon capítol i va tancar la nit amb un lleu repunt fins al 4,6% i 231.000. Tot i liderar entre els canals temàtics en la seva franja, no va aconseguir imposar-se en el rànquing diari, on la telenovel·la turca 'Emanet' es va endur una vegada més el primer lloc.
A internet, l'arribada de la versió portuguesa va encendre les xarxes. La majoria de crítiques van apuntar al doblatge i a l'adaptació dels guions: "Quina còpia barata és 'LQSA: Portugal'". El repartiment tampoc va sortir indemne dels comentaris mordaces, ja que hi va haver qui va assenyalar decisions estranyes de càsting amb frases com: "Per què van agafar per fer de Berta una que s'assembla a la Lola i per fer de Lola una que s'assembla a la Berta?"
Amb el nou ajust, FDF allargarà l'emissió de 'La que se avecina: Portugal', amb més setmanes d'emissió de nous capítols. A més, recupera espai per a les reposicions de la sèrie original, que continuen sent un dels seus valors més segurs.
Així és 'La que se avecina: Portugal'
Disputes incessants, xafarderies contínues, desafiaments permanents i la titànica lluita contra l'adversitat d'una urbanització de nova construcció, plena de fallades i problemes, marquen el dia a dia de la comunitat de veïns de 'Terrazas del glamour', un condomini situat als afores de la capital lusitana. El promotor immobiliari va prometre als flamants propietaris dels pisos una sèrie de característiques que l'edifici realment no tenia, abocant-los a haver de fer front a apartaments defectuosos, intèrfons que no funcionen i parets tan fines que han convertit la privacitat en una mera il·lusió.
