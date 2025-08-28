Movistar Plus+ anuncia el retorn de Leo Harlem amb vuit noves xerrades de 'Leo Talks'
'Leo Talks' torna amb la seva cinquena temporada a Movistar Plus+ amb vuit noves xerrades desmotivadores
Dilluns 8 de setembre,Movistar Plus+ estrena la cinquena temporada del programa més desmotivador de la televisió. Després del final de les vacances i amb la rutina de setembre trucant a la porta,Leo Harlem torna a pujar a l'escenari per recordar-nos que sempre es pot estar una mica menys motivat. En aquesta cinquena temporada de 'Leo Talks', el còmic aborda, amb la seva inconfusible mirada irònica, vuit nous temes quotidians per desmuntar, exagerar i capgirar allò que creiem saber.
Recordem que 'Leo Talks' és una paròdia de les xerrades TED,portada a terme per Leo Harlem, amb un objectiu totalment contrari al to positiu i motivacional que desprenen les originals. Es tracta d'un format que planteja una fórmula renovada del clàssic monòleg. Sobre un escenari, davant d'una gran pantalla i envoltat de públic,Leo Harlem exposa les seves tesis atrevides encaminades a fer miques molts conceptes i realitats que envaeixen les nostres vides.
Amb la seva peculiar manera de veure la vida, i de gaudir-la, i amb l'ajuda de notícies, estadístiques i de la Chari, la seva impertinent assistent virtual,Leo Harlem oferirà en aquesta cinquena temporada de 'Leo Talks' cada dilluns una xerrada.
En la primera, "Estrès de vida",Leo Harlem analitza amb humor mordaç l'estrès a la vida moderna: mòbils, mudances, spas, true crime i teràpies absurdes. La segona serà "Bé, o en família?", una crítica amb humor a la idealització familiar: baralles, favoritismes i discussions són la norma, no l'excepció. La família no és perfecta ni sempre dona suport; de vegades estressa més que ajuda.
La tercera serà "Mentida bruta", en què Leo es llança sense filtres a desemmascarar les mentides quesostenen la nostra vida diària en un monòleg ple d'ironia i riallades. L'humorista demostra que tots mentim, fins i tot quan jurem que no. Després arribarà "Regreso al futur" en què reflexiona amb humor sobre com Internet i els telèfons intel·ligents ens han complicat la vida, recordant la nostàlgia d'èpoques sense tecnologia.
Continuarà amb "A baix la feina", en què es llança contra la feina amb ironia i desimboltura: caps tòxics, oficines absurdes, frases buides i situacions esbojarrades. A la sisena, "Bajanades i Història", desmunta la idealització del passat, mostrant que la vida a les civilitzacions antigues era dura i poc còmoda. Entre cocodrils, males olors i pràctiques estranyes, l'humorista convida a valorar el present i deixar de romantitzar èpoques antigues.
A la setena, "Histerial Mèdic",Leo Harlem aborda amb humor la por als hospitals i al personal mèdic. Amb anècdotes absurdes, dades reals i molt sarcasme, reflexiona sobre la nostra desconfiança envers la sanitat, les visites mèdiques, les operacions i els pacients exagerats. Finalment, a "Estudis inferiors", analitza el sistema educatiu, des de com d'inútil és el que vam aprendre fins a les modes pedagògiques, pares obsessionats i carreres absurdes.
Més notícies: