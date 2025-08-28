Movistar Plus+ anuncia el regreso a Leo Harlem con ocho nuevas charlas de 'Leo Talks'

El lunes 8 de septiembre, Movistar Plus+ estrena la quinta temporada del programa más desmotivador de la televisión. Tras el final de las vacaciones y con la rutina de septiembre llamando a la puerta, Leo Harlem vuelve a subirse al escenario para recordarnos que siempre se puede estar un poco menos motivado. En esta quinta temporada de 'Leo Talks', el cómico aborda, con su inconfundible mirada irónica, ocho nuevos temas cotidianos para desmontar, exagerar y darle la vuelta a lo que creemos saber.

Recordamos que 'Leo Talks' es una parodia de las charlas TED, llevada a cabo por Leo Harlem, con un objetivo totalmente contrario al tono positivo y motivacional que desprenden las originales. Se trata de un formato que plantea una fórmula renovada del clásico monólogo. Sobre un escenario, ante una gran pantalla y rodeado de público, Leo Harlem expone sus tesis atrevidas encaminadas a echar por tierra muchos conceptos y realidades que invaden nuestras vidas.

Con su peculiar forma de ver la vida, y de disfrutarla, y con la ayuda de noticias, estadísticas y de Chari, su impertinente asistente virtual, Leo Harlem ofrecerá en esta quinta temporada de 'Leo Talks' cada lunes una charla.

| Movistar Plus+

En la primera, "Estrés de vida", Leo Harlem analiza con humor mordaz el estrés en la vida moderna: móviles, mudanzas, spas, true crime y terapias absurdas. La segunda será "¿Bien, o en familia?", una crítica con humor a la idealización familiar: peleas, favoritismos y discusiones son la norma, no la excepción. La familia no es perfecta ni siempre apoya; a veces estresa más que ayuda.

La tercera será "Mentira cochina", en la que Leo se lanza sin filtros a desenmascarar las mentiras que sostienen nuestra vida diaria en un monólogo lleno de ironía y carcajadas. El humorista demuestra que todos mentimos, incluso cuando juramos que no. Después llegará "Regreso al futuro" en la que reflexiona con humor sobre cómo Internet y los smartphones nos han complicado la vida, recordando la nostalgia de épocas sin tecnología.

Seguirá con "Abajo el trabajo", en la que se lanza contra el trabajo con ironía y desparpajo: jefes tóxicos, oficinas absurdas, frases vacías y situaciones disparatadas. En la sexta, "Tontería e Historia", desmonta la idealización del pasado, mostrando que la vida en civilizaciones antiguas era dura y poco cómoda. Entre cocodrilos, malos olores y prácticas extrañas, el humorista invita a valorar el presente y dejar de romantizar épocas antiguas.

En la séptima, "Histerial Médico", Leo Harlem aborda con humor el miedo a los hospitales y al personal médico. Con anécdotas absurdas, datos reales y mucho sarcasmo, reflexiona sobre nuestra desconfianza hacia la sanidad, las visitas médicas, las operaciones y los pacientes exagerados. Finalmente, en "Estudios inferiores", analiza el sistema educativo, desde lo inútil que es lo que aprendimos hasta las modas pedagógicas, padres obsesionados y carreras absurdas.