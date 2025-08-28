Llista de possibles presentadors de '¡Vaya Fama!', amb Carmen Alcayde com a favorita
Telecinco hauria provat diversos periodistes per posar-se al capdavant de '¡Vaya Fama!', substitut de 'Socialité'
Telecinco prepara contrarellotge '¡Vaya Fama!', el seu nou format per al cap de setmana que substituirà 'Socialité'. L'espai, que estarà produït per Cuarzo Producciones ('La Isla de las Tentaciones', 'Supervivientes'), s'estrenarà durant el mes de setembre. És per això que Telecinco, juntament amb la productora, ha fet un càsting per aconseguir la parella de presentadors per a '¡Vaya Fama!'.
Recordem que '¡Vaya Fama!' narrarà l'última hora dels famosos amb un to àcid, irreverent i divertit. El format analitzarà les notícies de més impacte en el món del cor amb exclusives, reportatges, investigacions i connexions en directe. Així com els ‘momentassos’ que protagonitzaran al plató el seu equip de col·laboradors i reporters.
D'aquesta manera, segons ha publicat en exclusiva Poco Pasa TV, Telecinco ha fet càsting a vuit periodistes per posar-se al capdavant de '¡Vaya Fama!'. La favorita, a dia d'avui, seria Carmen Alcayde, que tornaria a presentar després d'anys allunyada d'aquest rol, centrada en la seva faceta com a col·laboradora i concursant de realities, com 'Supervivientes'. Cal destacar que la periodista va formar part de l'equip de col·laboradors de 'Socialité' durant els primers mesos de l'any, amb una secció sobre 'GH DÚO'.
Una altra de les favorites seria Sonia Ferrer, que ja va fer el càsting de 'El diario de verano' i està lligada a Mediaset com a col·laboradora de 'En boca de todos'. Hi ha altres dues cares també conegudes pels espectadors de Telecinco que han fet el càsting, que són Frank Blanco i Cristina Lasvignes. Tots dos es queden sense projecte a partir de setembre després de la cancel·lació de 'Tardear' en el cas del presentador i el final de les substitucions de Jorge Javier Vázquez per a ella.
Un altre dels noms que s'han provat són la col·laboradora de 'De Viernes' Patricia Pérez i Iván Reboso, tertulià de 'Fiesta'. Així com els periodistes Ricardo Altable i Fran Ramírez, poc reconeguts pels espectadors de Telecinco.
Amb '¡Vaya Fama!', Telecinco intentarà guanyar terreny en una franja dominada per 'La Ruleta de la Suerte'. Durant els últims mesos, a més, 'D Corazón' havia aconseguit també superar 'Socialité'. De fet, des de la seva cancel·lació, el programa d'Anne Igartiburu ha aconseguit fins i tot superar el doble dígit, guanyant terreny al matí del cap de setmana.
