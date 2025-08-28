Kiko Matamoros esclata contra Telecinco i assenyala directament la seva crisi d'audiència
Kiko Matamoros no es talla a l'hora de destacar les males audiències de Telecinco aquest agost
Kiko Matamoros torna a estar al centre de l'actualitat televisiva. Qui va ser col·laborador de Sálvame, que prepara el seu retorn a Ten amb 'No somos nadie', ha aprofitat les xarxes socials per pronunciar-se sobre el delicat moment que travessa Telecinco. I és que el canal principal de Mediaset es troba en un dels seus pitjors moments aquest mes d'agost.
Des de la desaparició de 'Sálvame', Kiko Matamoros no ha amagat les seves crítiques cap a Mediaset. Encara que en el seu dia va estar vetat juntament amb altres cares de l'univers 'Sálvame', ell mateix va admetre que la cadena li va oferir tornar com a defensor de la seva filla Laura Matamoros a 'Supervivientes'. Tanmateix, va rebutjar la proposta i, des de llavors, ha preferit opinar des de fora de manera força dura.
En aquesta ocasió, el tertulià ha reaccionat a les dades d'audiència d'aquest dimarts, que reflecteixen la caiguda sostinguda de Telecinco. Les seves paraules no han passat desapercebudes: "No acostumo a entrar en aquestes coses, però em sembla escandalós l'enfonsament de una cadena que va ser durant anys líder d'audiència, o segona opció en el pitjor dels casos"
"I no roden caps directius!", va sentenciar Kiko Matamoros. Lluny de quedar-se en la crítica, el col·laborador va voler també mostrar proximitat amb els treballadors, encara que no sense un toc d'ironia: "Ànims als treballadors de Telecinco, ara TELEQUINTOS"
El context no podia ser més propici per als seus comentaris. Telecinco viu el moment més delicat de la seva història, aquest agost en tercera posició amb un pobre 8% de mitjana. El canal porta tres anys de caiguda contínua, la setmana passada va signar el seu mínim històric i tot indica que l'agost quedarà marcat com el pitjor mes de la cadena de Mediaset.
Mentrestant, Kiko Matamoros ultima el seu retorn a la televisió amb 'No somos nadie', espai que s'estrenarà el dilluns 2 de setembre a Ten. El programa ja ha confirmat el seu horari i els seus col·laboradors, en un intent de recuperar l'esperit del desenfadat 'Sálvame' també al costat de María Patiño i Belén Esteban. No obstant això, hi haurà baixes importants com la de Lydia Lozano i Chelo García-Cortés.
