Comunicat d'Almudena Ariza després de deixar de ser corresponsal de RTVE a Jerusalem

Almudena Ariza, una de les veus més reconegudes del periodisme internacional de TVE, canvia de destí.Després de gairebé dos anys al capdavant de la corresponsalia a Jerusalem, on ha seguit de prop el conflicte a l'Orient Mitjà, es trasllada a Bogotà. Assumirà la cobertura informativa de diversos països clau a Amèrica Llatina: Colòmbia, Veneçuela, Perú, l'Equador i Panamà.

El relleu s'emmarca dins la reorganització interna de les corresponsalies de RTVE. Un moviment que ha despertat certa atenció mediàtica, especialment per les tensions sorgides els darrers mesos. José María Piqué va qüestionar obertament la tasca d'Almudena Ariza pel seu tractament del conflicte israelià-palestí, i fins i tot va arribar a sol·licitar el seu relleu com a corresponsal.

Lluny de polemitzar, ha estat la mateixa Almudena Ariza qui ha fet pública la seva sortida de Jerusalem amb un missatge personal al seu compte de X. "Acaba la meva etapa com a corresponsal a Jerusalem, després de gairebé dos anys intensos cobrint l'Orient Mitjà. Han estat mesos de feina profunda, d'històries dures, complexes i necessàries", ha escrit.

| RTVE

Amb aquest mateix missatge, ha anunciat la seva arribada a Colòmbia i el nou repte professional que assumeix des d'Amèrica Llatina. "Cobriré Colòmbia, Veneçuela, Perú, l'Equador i Panamà. Aterro amb il·lusió… i amb una rebuda plena d'afecte per part dels meus companys: pastís, globus i somriures", ha afegit.

Almudena Ariza ha deixat clar que, malgrat el canvi de continent, no desvincula la seva mirada ni el seu compromís del que continua passant a Gaza. "No em desconnecto de Gaza", va escriure, subratllant la gravetat de la situació humanitària. "Allà continuen morint, no només sota les bombes, sinó de fam. És atroç. Inhumà. I passa davant dels ulls del món", ha afegit.

La periodista també va llançar un missatge rotund sobre el seu paper com a informadora. "Denunciaré des d'on sigui", va afirmar, i va assegurar que continuarà "compartint els vídeos i testimonis que m'arriben. Perquè informar també és resistir".

"Al setembre estreno, a més, un podcast sobre Gaza que aportarà context i perspectiva, però també mostrarà l'essencial: aquesta franja on conviuen l'extermini sistemàtic i la dedicació d'aquells que es juguen la vida per ajudar. Continuaré explicant. Gràcies per ser-hi i per no deixar d'escoltar i de llegir-me", ha conclòs.