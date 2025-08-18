Netflix posa data d'estrena a 'Animal', la nova i esperada sèrie de Luis Zahera
Netflix ha revelat la data d'estrena i una selecció d’imatges de 'Animal', la seva nova sèrie de comèdia protagonitzada per Luis Zahera. Produïda per Alea Media, factoria encarregada d’èxits com 'Entrevías' i 'Vivir sin permiso', la ficció arribarà a la plataforma el proper 3 d’octubre.
'Animal' explica la història d’Antón, un veterinari rural gallec que, davant la crisi que travessa el món del camp, es queda sense clients perquè els seus veïns ja no li poden pagar. Sense gaires opcions, accepta una feina que li ofereix la seva neboda Uxía (Lucía Caraballo), l’optimista directora d’una botiga boutique per a mascotes. És un espai perfecte, colorit i amb més productes gurmet que un supermercat.
Entre perruqueries canines, consultes per hàmsters i propietaris més exigents que les seves pròpies mascotes, Antón descobrirà que sobreviure en aquest nou ecosistema no serà una tasca tan fàcil.
'Animal' compta també en el seu repartiment amb Carmen Ruiz ('Amar en tiempos revueltos') i Antonio Durán 'Morris' ('Fariña'). D’aquesta manera, Aitor Gabilondo ('Patria', 'El silencio') i Jota Aceytuno ('Urban: La vida es nuestra') són els productors executius de la sèrie, dirigida per Alberto de Toro i Víctor García León. Aquest signa el guió juntament amb Ana Boyero, Araceli Álvarez de Sotomayor, Germán Aparicio i Dani Castro (Cap.1).
Rodada íntegrament a Galícia, 'Animal' té com a epicentre rural el fictici poble de Topomorto. Ha estat recreat a partir de diverses localitzacions en municipis d’A Coruña com Dióño, A Calle, Pontemaceira, Parroquia, Teo i Vedra, així com la ciutat de Santiago de Compostel·la.
Aquesta comèdia demostra que adaptar-se als canvis pot ser difícil... sobretot si el canvi implica passar de curar vaques a tractar la dislèxia d’una cobaya.
Netflix estrenarà abans la minisèrie 'Dos tombes'
Abans de 'Animal', Netflix estrenarà el 29 d’agost la minisèrie 'Dos tombes', que narra una història de desaparició i venjança ambientada a Frigiliana. Està protagonitzada per Kiti Mánver, que interpreta Isabel, una àvia disposada a tot per descobrir la veritat. Al seu costat, Álvaro Morte i Hovik Keuchkerian formen el trio protagonista.
'Dos tombes' tracta de com dos anys després de la desaparició de Verónica i Marta, dues amigues de 16 anys, el cas es dona per tancat per manca de proves i sospitosos. L’àvia d’una de les joves, Isabel (Kiti Mánver), sense res a perdre, decideix dur a terme una investigació al marge de la llei. Isabel farà tot el que calgui per descobrir la veritat sobre el que va passar aquella nit. Tanmateix, el que comença com la recerca d’un culpable aviat es convertirà en una història de venjança.
