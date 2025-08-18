TV3 estrena la sèrie 'Jo mai mai', sis mesos després de la seva emissió a 3Cat
'Jo mai mai' estrena els nous capítols de la seva segona temporada al prime time de TV3
Sis mesos després de la seva estrena a 3Cat, la segona temporada de 'Jo mai mai' arriba a TV3 amb noves històries i emocions. La sèrie, que va tenir una gran acollida a la plataforma, torna al prime time com l'aposta de la nova nit de dilluns a partir d'aquest 19 d'agost. 'Jo mai mai' seguirà les vivències del grup d'adolescents a Les Guilles, a més d'introduir nous personatges.
Aquesta nova temporada de 'Jo mai mai' aprofundeix en temàtiques importants per als joves, abordant sense filtres qüestions com les relacions tòxiques, el control parental, la pressió immobiliària o l'amor. La ficció manté el seu compromís amb el talent local i el català, adaptant-se al llenguatge juvenil en tots els mitjans, incloses les xarxes socials.
Produïda per 3Cat en col·laboració amb Abacus, 'Jo mai mai' compta amb un elenc de joves actors i actrius i ha estat gravada en localitzacions del Vallès Oriental. Igual que en la seva primera temporada, la música en català continua sent una part essencial de la sèrie. Hi haurà versions de cançons de Oques Grasses, Txarango, Figa Flawas, Els Amics de les Arts, Umpah Pah, Suu i Juls, interpretades pel mateix repartiment.
El final de la primera temporada de 'Jo mai mai' va deixar els espectadors en suspens amb el destí de la Mai. La monitora protagonista va caure per un forat en un desenllaç impactant. Ara, la història reprèn aquest punt per revelar què ha passat amb aquest personatge interpretat per Clàudia Riera.
El repartiment protagonista de la sèrie 'Jo mai mai' es manté amb María Morera (Rita), Biel Rossell (Billy), Berta Rabascall (Èlia), Aleix Otem (Uri) i La Imèn (Noor). A més, s'hi sumen noves incorporacions com Albert Salazar (Manu), Adrià Salazar (Guim), Júlia Westermeyer (Martina) i Júlia Padonou (Gio).
Els joves personatges protagonitzaran trames centrades en les seves relacions personals i la seva experiència a les colònies d'estiu. Per la seva banda, els adults mostraran els desafiaments dels propietaris del campament davant d'una amenaça immobiliària creixent sobre Les Guilles
