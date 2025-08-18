Netflix pone fecha de estreno a 'Animal', la esperada nueva serie de Luis Zahera

Netflix ha desvelado la fecha de estreno y una selección de imágenes de 'Animal', su nueva serie de comedia protagonizada por Luis Zahera. Producida por Alea Media, factoría encargada de exitosos como 'Entrevías y 'Vivir sin permiso', la ficción llegará a la plataforma el próximo 3 de octubre.

'Animal' cuenta la historia de Antón, un veterinario rural gallego que, ante la crisis que atraviesa el mundo del campo, se queda sin clientes porque sus vecinos ya no pueden pagarle. Sin muchas opciones, acepta un trabajo que le ofrece su sobrina Uxía (Lucía Caraballo), la optimista directora de una tienda boutique para mascotas. Es un espacio perfecto, colorido y con más productos gourmet que un supermercado.

Entre peluquerías caninas, consultas para hámsters y dueños más exigentes que sus propias mascotas, Antón descubrirá que sobrevivir en este nuevo ecosistema no será una tarea tan fácil.

| Netflix

'Animal' cuenta también en su reparto con Carmen Ruiz ('Amar en tiempos revueltos') y Antonio Durán 'Morris' ('Fariña'). De este modo, Aitor Gabilondo ('Patria', 'El silencio') y Jota Aceytuno ('Urban: La vida es nuestra'), son los productores ejecutivos de la serie, dirigida por Alberto de Toro y Víctor García León. Este firma el guión junto a Ana Boyero, Araceli Álvarez de Sotomayor, Germán Aparicio y Dani Castro (Cap.1).

Rodada íntegramente en Galicia, 'Animal' tiene como epicentro rural el ficticio pueblo de Topomorto. Ha sido recreado a partir de diversas localizaciones en municipios de A Coruña como Dioño, A Calle, Pontemaceira, Parroquia, Teo y Vedra, así como la ciudad de Santiago de Compostela.

| Netflix

Esta comedia demuestra que adaptarse a los cambios puede ser difícil... sobre todo si el cambio implica pasar de curar vacas a tratar la dislexia de una cobaya.

Netflix estrenará antes la miniserie 'Dos tumbas'

Antes de 'Animal', Netflix estrenará el 29 de agosto la miniserie 'Dos tumbas', que narra una historia de desaparición y venganza ambientada en Frigiliana. Está protagonizada por Kiti Mánver, quien interpreta a Isabel, una abuela dispuesta a todo para descubrir la verdad. Junto a ella, Álvaro Morte y Hovik Keuchkerian forman el trío protagonista.

'Dos tumbas' trata de como dos años después de la desaparición de Verónica y Marta, dos amigas de 16 años, el caso se da por cerrado por falta de pruebas y sospechosos. La abuela de una de las jóvenes, Isabel (Kiti Mánver), sin nada que perder, decide llevar a cabo una investigación al margen de la ley. Isabel hará todo lo que sea necesario para descubrir la verdad sobre lo que ocurrió aquella noche. Sin embargo, lo que comienza como la búsqueda de un culpable pronto se convertirá en una historia de venganza.