TVE fa oficial el potent càsting de 'Fins al final del món', el seu nou reality

'Fins al final del món' fa oficial les sis parelles que participaran a l'aventura a TVE
'Fins al final del món' comença aquest dilluns la seva gran aventura amb sis parelles famoses que s'embarquen en un viatge inigualable. Dotze cares molt conegudes de la televisió, el cinema, la música, l'art o les xarxes socials competiran per ser els primers a arribar a una destinació final que desconeixen. Tot en un gran desafiament per tota Amèrica Llatina durant més de dos mesos.
'Fins al final del món' explora les capacitats i relacions humanes sense filtres, dona exemple de sostenibilitat i actua com a ambaixador cultural i turístic. D'aquesta manera, Paula Vázquez serà la presentadora de l'adaptació espanyola, produïda per RTVE en col·laboració amb Zeppelin (Banijay Iberia). A 'Fins al final del món' s'uneixen valors com el compromís amb allò genuí o l'exploració interior, amb una gran fortalesa narrativa i logística per fer front a imprevistos reals.
Pel que fa als concursants, seranYolanda Ramos i la seva neboda Ainoa Olivares Ramos; Alba Carrillo i Cristina Cifuentes; Jedet i Andrea Compton; Rocío Carrasco i Anabel Dueñas; NIA i J Kbello; i Aldo Comas i José Lamuño.
Els participants hauran de viatjar sense utilitzar avions ni dispositius electrònics, com telèfons mòbils o GPS, i amb una petita quantitat de diners. En cada episodi, les parelles han d'arribar a un checkpoint i signar en un llibre de viatges que registra el seu ordre d'arribada. Això determinarà l'ordre de sortida a la següent etapa, respectant les diferències horàries entre els equips.
Els concursants prendran decisions sobre quin transport utilitzar, on dormir i com administrar els seus recursos. Si es queden sense fons, poden treballar per guanyar una mica de diners extra.
D'aquesta manera, 'Fins al final del món' és l'adaptació de ‘Race Across The World’, un format d'èxit internacional creat per Studio Lambert i distribuït per All3Media International. Guardonat amb un BAFTA el 2020 com a Best Reality and Constructed Factual, triomfa a la BBC des de fa cinc temporades, amb estrenes que superen els set milions d'espectadors, i compta a més amb una versió celebrity, a la qual s'afegirà una segona aquest any. També ha estat adaptat als Països Baixos, Suècia, Dinamarca (‘Først til verdens ende’), Finlàndia (‘Race Across the World Suomi’), Alemanya per a la ZDF i a Noruega per a TV Norge.
