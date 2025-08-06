Pedro Piqueras reapareix per sorpresa amb una sentència clara des de 'Mañaneros 360'
Pedro Piqueras reapareix a la televisió com a analista a 'Mañaneros 360'
Després de la seva sortida d'Informativos Telecinco a finals de 2023, Pedro Piqueras ha tornat a la pantalla aquest dimecres 6 d'agost, però des de RTVE. La seva reaparició es va produir a 'Mañaneros 360', el magazín matinal que condueixen Javier Ruiz i Adela González. El periodista va participar com a analista per abordar un dels temes més delicats de l'actualitat: la immigració.
Va ser Javier Ruiz qui el va presentar amb un to desenfadat però afectuós: "L'home que els ha explicat totes aquestes notícies avui és l'home a qui li demanarem lectura i anàlisi, no informació, sinó anàlisi i valoració. Pedro Piqueras, ja saps que en aquesta tradició que comença a ser d'estiu de donar oportunitats a joves becaris, Pedro, hem recorregut a tu".
"En dic el virus de l'odi que s'ha estès a través de les xarxes des de fa molt de temps, no només a Espanya. És un brot contra la immigració que s'estén des de la pólvora i té un valedor als Estats Units, que és Donald Trump", sentenciava aleshores a 'Mañaneros 360'.
El periodista va aportar a més un testimoni en primera persona en explicar que havia visitat recentment Torre-Pacheco: "Vaig ser-hi el dia abans de la pallissa de l'home. Vaig anar a una conferència sobre l'aigua i vaig poder veure que era una zona de secà absoluta que ara s'ha convertit en l'horta d'Europa per moltes raons. Una és l'aigua pel transvasament del Segura i l'altra l'arribada massiva d'immigrants, que arriben contractats."
"Els immigrants són absolutament necessaris. És absurd pensar que avui dia es pugui collir el meló sense que hi hagi immigrants tallant-lo amb la calor que fa", afegia.
En la seva anàlisi, també va subratllar la necessitat d'abordar la immigració com una qüestió d'Estat: "L'assumpte de la immigració és tan greu i tan difícil que exigeix tant d'esforç per part de tothom que exigiria acords entre els partits majoritaris. És un tema d'Estat i no es veuen avenços en aquest sentit i ho veig realment molt complicat".
Com a tancament, Pedro Piqueras va apel·lar a l'empatia i a una mirada més humana sobre el fenomen migratori: "Posar-nos al lloc dels immigrants".
