Preocupació a 'Renéixer' després d'uns problemes mèdics que involucren la Bahar

Antena 3 emet aquest dimarts 5 d’agost, a les 23h, un nou capítol de 'Renéixer', després de les reposicions d''El Hormiguero'. Adquirida ja en més de 50 països, la sèrie turca s’ha convertit en tot un fenomen global. 'Renéixer' també està disponible per avançat per als usuaris premium d’atresplayer.

Recordem que, en el capítol anterior, l'Efsun va interrompre el sopar familiar de la Bahar i va fer miques totes les mentides que havien explicat. En aquell moment, la Seren va començar a donar a llum de manera prematura i la Leyla va quedar en estat de xoc.

Un cop a l’hospital, ambdues van ser ateses i l'Efsun hi va acudir preocupada per la seva filla. No obstant això, la Seren va preferir que no entrés a l’habitació per intentar mantenir la calma i evitar donar a llum. Al mateix temps, la Rengin va començar a mostrar símptomes de malaltia.

| Atresmedia

'Renéixer' compta amb un elenc format per Demet Evgar ('En flames'), Mehmet Yılmaz Ak ('Secrets de família') i Buğra Gülsoy ('La meva filla', 'Fatmagül'). Hatice Aslan, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu o Nil Sude Albayrak completen el repartiment.

Què passarà al capítol de 'Renéixer' de dimarts?

D’aquesta manera, al nou capítol de 'Renéixer', en Timur, afectat després de descobrir la veritat sobre el seu passat, demana explicacions a la Nevra i acaben enfrontats. La Seren decideix deixar que la seva mare entri a l’habitació de l’hospital en un intent de reconciliació. Tanmateix, la trobada provoca noves contraccions a la Seren i la Rengin suggereix que hauria de donar a llum.

La Bahar creu que encara és aviat perquè la Seren doni a llum als nadons i ella s’hi mostra conforme tot i els riscos. La Nevra decideix mudar-se amb la Gulçiçek després del seu distanciament amb en Timur. D’altra banda, la Leyla aconsegueix parlar a soles amb ell i confessa a tothom la realitat.

La Cagla i en Tolga continuen obrint-se l’un a l’altre sobre els problemes del seu passat. Mentrestant, les coses a l’hospital es continuen complicant cada vegada més. La Bahar es veu obligada a assistir la Seren durant el part i l’operació de la Leyla no surt com s’esperava.