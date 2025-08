Maite Galdeano es pronuncia després de revelar-se el conflicte entre Sofia i Cristian Suescun

Maite Galdeano ha tornat a escena amb un missatge clar i sense embuts. Després de fer-se públic que els seus fills, Sofía i Cristian Suescun, no es parlen, ha decidit trencar el seu silenci i deixar clara la seva postura. Ho ha fet des del seu TikTok, on ha reaparegut després d’un llarg període en silenci, allunyada tant dels focus com de les xarxes.

La pamplonesa, que actualment resideix en un vaixell atracat a San Pedro del Pinatar (Múrcia), fa un any que no té contacte amb la seva filla. Una ruptura que va començar exactament fa dotze mesos, quan Sofía Suescun la va fer fora de casa seva. Lluny de buscar la reconciliació, ha aprofitat la recent controvèrsia familiar per posicionar-se clarament a favor del seu fill Cristian Suescun.

"Sort que el meu fill està obrint els ulls...", va escriure Maite Galdeano en un comentari a TikTok, al·ludint a vídeos que feien referència a l’allunyament entre els seus fills. A més, no va dubtar a assenyalar directament Sofía Suescun com a causant del malestar de Cristian Suescun: "Si el meu fill està així és per la seva germana, perquè ell és el millor de la família, el meu Cristian".

Aquestes paraules arriben just després que Cristian Suescun revelés públicament que se li ha detectat "una anomalia a l’estómac" durant unes proves mèdiques. Segons ha revelat, l’única persona que s’ha interessat pel seu estat ha estat la seva mare.

Dies abans d’aquestes declaracions, Maite Galdeano ja havia publicat una reflexió que molts van interpretar com una indirecta adreçada als seus fills. Va compartir un vídeo generat per intel·ligència artificial en què es veu una sala de nounats ocupada per cadells en lloc de nadons humans. "Preferibles davant dels de dues potes", va escriure, deixant poc marge a la interpretació.

Aquest dilluns es compleix un any exacte des que, segons Maite Galdeano, la seva filla la va fer fora de casa. Un aniversari que ella mateixa ha anunciat com l’inici d’un nou canvi a la seva vida: "El dia 4 farà un any que la que vaig portar a les entranyes em va fer fora de casa. No passa res, aquell dia em canviarà la vida 180 graus de nou, ja ho anireu veient".