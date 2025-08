La Seyran rep el cop més fort a 'Una nova vida' després de revelar-se la veritat d'en Ferit

La darrera entrega de 'Una nova vida' ha deixat els espectadors bocabadats amb un final inesperat que ha sacsejat els fonaments de la sèrie. Tot semblava encaminar-se cap a la felicitat de la Suna, que estava a punt de casar-se amb en Kaya. Tanmateix, una sèrie de revelacions i enfrontaments van desbordar les emocions de tots els implicats.

Abans del casament a 'Una nova vida', la Suna va tenir una conversa reveladora i tensa amb la seva germana, la Seyran. "Vols que sigui feliç? Sempre vols el millor per a mi. Això és el que vas dir ahir", li va recordar la Suna, marcant el to de la discussió.

La Seyran va intentar abordar el tema amb paraules de suport, però la situació es va tornar encara més explosiva quan la Suna va llançar una indirecta punyent: "Felicitats, per cert. La mare m'ha dit que has decidit tenir un nadó. Abans deies que no volies, em sembla interessant que deixis anar una bomba així just avui".

| Atresmedia

"Almenys una vegada! Podries deixar que fos la protagonista, ja que avui és el dia del meu casament?", retreia la Suna a la Seyran a 'Una nova vida'. Tanmateix, la jove va intentar ajudar la seva germana: "Et noto que no estimes en Kaya. No tens el que et veia als ulls quan escoltaves l'Abidín. Estimaves de debò l'Abidín... fins ahir".

Aquestes paraules van ser com un cop directe al cor de la Suna, que va esclatar de ràbia: "No tots tenim tanta sort com tu. La felicitat no ens arriba així com així a persones com jo. Hem de lluitar per ella i això és el que estic fent".

Tanmateix, el pitjor va arribar al casament de la Suna i en Kaya a 'Una nova vida', que va ser interromput per la irrupció d'en Şehmuz a la mansió Korhan. Amb fúria, va exigir veure la seva neboda, acusant en Ferit de tenir-la segrestada: "Sé que la tens amagada! Digues-me on és la Pelin!". El caos es va desfermar, i tot i que en Halis va intentar controlar la situació, en Şehmuz estava fora de si: "Cremaré aquesta casa si no apareix la meva neboda!".

En aquell moment, la Pelin va aparèixer, corrent des de l'entrada i el que tothom esperava, però ningú volia veure, es va materialitzar: la Pelin estava embarassada. L'escena va deixar tothom atònit, especialment la Seyran, que va veure com el seu món s'ensorrava a 'Una nova vida'. El dolor i la incredulitat es van reflectir al seu rostre, en adonar-se que el seu marit, en Ferit, estava esperant un fill amb la dona que havia estat amant d'ell.