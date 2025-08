Kiko Jiménez revela ara a 'Fiesta' la seva veritable relació amb Cristian Suescun

La recent hospitalització de Cristian Suescun ha destapat preocupació per la seva salut, però també el complicat entramat familiar que l'envolta. Després de compartir una imatge des d'una llitera en un hospital, el fill de Maite Galdeano explicava que es trobava a l'espera de resultats mèdics després de sotmetre's a una gastroscòpia. A més, Cristian Suescun va confessar que la seva relació amb la seva germana Sofía Suescun travessava un moment delicat i no va rebre missatges de suport ni per part d'ella ni de Kiko Jiménez.

Davant el rebombori, Kiko Jiménez s'ha pronunciat aquest diumenge a 'Fiesta': "Estem tots preocupats. Esperem que no sigui res aquestes proves que li han de fer. Que es cuidi i que es recuperi, li desitgem tot el millor del món".

A més, Kiko Jiménez va voler aclarir la seva posició sense entrar a valorar el que ha dit Cristian: "Sofía està molt malament perquè ja no pot més. Fa un any, des que va passar tot això amb la seva mare, que suporta molta pressió. Per respecte a ella, perquè m'ho ha demanat, no parlaré d'aquest tema que m'imagino que, tant ell com la seva mare, voldran retroalimentar, però jo prefereixo no pronunciar-m'hi".

"Jo el que faig és ser-hi per a tothom. Intento lidiar, mirar per la meva parella, mirar també per Cristian, abans mirar per Maite i només rebo cops de tothom... Com si fos jo aquí el culpable de no sé què", afegia a 'Fiesta'.

Tanmateix, finalment ha entrat en alguns detalls: "La seva relació no passa per un bon moment, no? Ja l'hi va dir Cristian a Leticia Requejo. Doncs res, ja està. Jo, pel que tenia entès, em porto bé amb ell. Sí que li he escrit".

"L'altre dia la mare, ara ell... Jo dono la cara, no m'amagaré, però, pel bé de la meva parella, que és la que ho està passant realment malament amb aquesta situació personal i familiar, no em pronunciaré més", deia.

Finalment, Kiko Jiménez va llançar una reflexió a 'Fiesta' que apunta als interessos que hi ha al darrere: "Hi ha un interès i jo no sóc l'interessat. Tots som força adults, el públic també. Hi ha un interès, meu no és. L'altre dia parla amb una periodista i li explica una situació que es podria resoldre de manera íntima amb la seva germana...".