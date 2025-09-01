Confirmat: Adara Molinero torna a 'Supervivientes All Stars' un any després
Després de ser la primera expulsada de l'anterior edició, Adara Molinero té una nova oportunitat a 'Supervivientes All Stars'
Ara sí, és oficial: Adara Molinero torna a 'Supervivientes All Stars' com a concursant oficial. Després de ser la primera expulsada de l'anterior edició, la jove repeteix com a fitxatge estrella d'aquesta nova temporada. En aquesta ocasió, torna a Hondures acompanyada, tenint en compte que també forma part del càsting la seva mare, Elena Rodríguez.
La confirmació ha estat de la mà del FesTVal de Vitòria, en un esdeveniment de presentació de 'Supervivientes All Stars'. "No em penedeixo del que va passar l'any passat perquè estava així en aquell moment, estava malament psicològicament. M'he torturat, m'he sentit molt fracassada, i vaig decidir anar a la meva psicòloga i treballar-ho, i em va ajudar moltíssim", ha revelat inicialment.
Per tant, Adara Molinero tanca el càsting format per Jessica Bueno, Iván González, Gloria Camila, Sonia Monroy, Elena Rodríguez, Carlos Alba, Kike Calleja, Fani Carbajo, Rubén Torres, Alejandro Albalá, Miri Pérez-Cabrero, Noel Bayarri i Tony Spina.
Cal destacar que la seva experiència a 'Supervivientes All Stars' fa poc més d'un any va ser un desastre. Adara Molinero no va voler tirar-se de l'helicòpter la nit de l'estrena, tot i que ho va aconseguir fer només uns dies després. No obstant això, després de ser nominada per tots els seus companys, va ser la primera expulsada contra Olga Moreno.
Recordem que Adara Molinero es va donar a conèixer a 'Gran Hermano 17', on es va convertir en una de les grans favorites, tot i que va ser expulsada per sorpresa poc abans de la final. El seu retorn a la televisió va ser de la mà de 'GH VIP 7', on va viure una història d'amor amb Gianmarco Onestini, i va tornar a captivar l'audiència, que la va proclamar guanyadora. A més, a la tardor de 2021, va participar a la primera edició de 'Secret Story', quedant-se a les portes de la final. Dos anys després, el 2023, va participar a 'Supervivientes', quedant en segona posició contra Bosco Martínez-Bordiú, amb qui va iniciar una breu relació.
