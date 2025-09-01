Confirmado: Adara Molinero vuelve a 'Supervivientes All Stars' un año después

Ahora sí es oficial: Adara Molinero vuelve a 'Supervivientes All Stars' como concursante oficial. Tras ser la primera expulsada de la anterior edición, la joven repite como fichaje estrella de esta nueva temporada. En esta ocasión, vuelve a Honduras acompañada, teniendo en cuenta que también forma parte del casting su madre, Elena Rodríguez.

La confirmación ha sido de la mano del FesTVal de Vitoria, en un evento de presentación de 'Supervivientes All Stars'. "No me arrepiento de lo que ocurrió el año pasado porque estaba así en ese momento, estaba mal psicológicamente. Me he torturado, me he sentido muy fracasada, y decidí ir a mi psicóloga y trabajarlo y me ayudó muchísimo", ha revelado inicialmente.

"Estoy cagada. Estoy feliz y agradecida al programa por esta segunda oportunidad. Estoy agradecida a la vida. Quiero vivirlo, darlo todo y disfrutarlo, aunque sea muy duro", añadía Adara Molinero.

Por lo tanto, Adara Molinero cierra el casting formado por Jessica Bueno, Iván González, Gloria Camila, Sonia Monroy, Elena Rodríguez, Carlos Alba, Kike Calleja, Fani Carbajo, Rubén Torres, Alejandro Albalá, Miri Pérez-Cabrero, Noel Bayarri y Tony Spina.

| Mediaset

Cabe destacar que su experiencia en 'Supervivientes Al Stars' hace poco más de un año fue un desastre. Adara Molinero no quiso tirarse del helicóptero en la noche del estreno, aunque lo consiguió hacer tan solo unos días después. No obstante, tras ser nominada por todos sus compañeros, fue la primera expulsada contra Olga Moreno.

Recordamos que Adara Molinero se dio a conocer en 'Gran Hermano 17', donde se convirtió en una de las grandes favoritas, aunque fue expulsada por sorpresa poco antes de la final. Su retorno a la televisión fue de la mano de 'GH VIP 7', donde vivió una historia de amor con Gianmarco Onestini, y volvió a encandilar a la audiencia, que la proclamó ganadora. Además, en otoño de 2021, participó en la primera edición de 'Secret Story', quedándose a las puertas de la final. Dos años después, en 2023, participó en 'Supervivientes', quedando en segunda posición contra Bosco Martínez-Bordiú, con quien inició una breve relación.