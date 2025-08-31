El missatge d'Iván González a José Luis Losa abans de tornar a 'Supervivientes'
Iván González ha dedicat un missatge emotiu a José Luis Losa abans de tornar a 'Supervivientes All Stars'
L'estrena de la segona edició de 'Supervivientes All Stars' ja té data: serà dijous 4 d'agost a Telecinco. Entre els concursants que tornaran a posar rumb a Hondures hi figura Iván González, que va participar a l'edició de 2017. Aquella temporada va quedar marcada per la victòria de José Luis Losa, concursant molt estimat que va morir el 2022 als 47 anys.
José Luis Losa es va treure la vida de manera inesperada pocs mesos després de la mort de la seva esposa, Inma.La seva pèrdua va deixar un buit enorme tant al programa com entre els seguidors que l'havien acompanyat des dels seus inicis televisius.
Amb motiu del seu retorn a l'aventura, Iván González ha volgut dedicar un missatge molt especial a la memòria del seu amic. "Que difícil serà aquesta aventura sense tu, amic, i com trobaré a faltar tots els nostres moments", va escriure a les xarxes socials, juntament amb diverses imatges en què apareixen junts durant la convivència a l'illa de 'Supervivientes'.
La relació que tots dos van construir al reality es va convertir en una autèntica amistat, i el record segueix molt viu per al col·laborador de Telecinco. "El teu somni hauria estat tornar i el meu viure-la amb tu, sempre al meu equip", va afegir, deixant clar que per a ell, aquesta nova experiència serà també un tribut a qui considera un company irreemplaçable.
Recordem que la mort de José Luis Losa va commocionar la televisió i els qui van compartir amb ell l'experiència a Hondures. Un cop es va saber la notícia, Iván González va confessar l'impacte que li havia causat: "Estava trist. La pena el va poder, era una gran persona. Alhora el veia amb ganes, no m'esperava gens això. És que José Luis sense Inma pensava que no era ningú. No he conegut mai ningú tan bo".
El guanyador de 'Supervivientes' el 2017 va ser trobat sense vida al seu domicili. Els serveis d'emergències només van poder certificar la mort. En només tres mesos, els seus dos fills van perdre tots dos progenitors, quedant com a llegat el record d'una història d'amor marcada per la unió inseparable de la parella.
