Tony Spina s'allunya de Marta Peñate: anuncia el seu fitxatge per 'Supervivientes All Stars'
'Supervivientes All Stars' confirma el retorn de Tony Spina més d'una dècada després
Tony Spina ja és oficialment concursant de 'Supervivientes All Stars'. L'italià ha volgut presentar-se amb una declaració d'intencions que no deixa lloc a dubtes: "L'any passat va guanyar la meva parella Marta i aquest any em toca a mi, serem la primera parella a guanyar el mateix reality". Una frase carregada de confiança amb la qual afronta el seu retorn a Hondures.
Tony Spina torna a 'Supervivientes', a més, en un moment personal delicat després dels intents fallits de convertir-se en pare juntament amb Marta Peñate. Ara, onze anys després de la seva primera experiència als Cayos Cochinos, s'enfronta de nou a l'aventura extrema.
El 2014 ja va provar sort al reality de supervivència, tot i que un problema físic va truncar la seva experiència abans d'hora. Durant una de les proves de recompensa va patir una lesió que va requerir atenció mèdica urgent. El diagnòstic va ser clar: una "ruptura de fibres" que el va obligar a abandonar la competició. "Em trobo adolorit, molest i decebut", va confessar aleshores després de confirmar la seva marxa.
Cal destacar que el nom de Tony Spina es va fer conegut el 2012 gràcies al seu pas per 'Mujeres y hombres y viceversa', primer com a pretendent i després com a tronista. Des de llavors, la seva trajectòria televisiva ha estat molt vinculada als realities, tant a Espanya com a Llatinoamèrica. Però també a sonades relacions sentimentals amb figures mediàtiques com Oriana Marzoli o Makoke.
La seva carrera també el va portar a entrar a la sisena edició de 'GH VIP', on va compartir casa amb la seva ex Oriana i va romandre diverses setmanes fins a ser expulsat en desena posició. Allà va sorgir el seu romanç amb Makoke, que es va prolongar durant poc més d'un any i que va ocupar nombrosos titulars.
Tanmateix, la relació més sòlida de la seva vida la va iniciar amb Marta Peñate, a qui va conèixer a 'La Casa Fuerte'. El flechazo va ser immediat i, el 2021, tots dos van fer pública la seva relació. Temps després van anunciar el seu compromís i van parlar obertament del seu desig de formar una família, un objectiu en què continuen bolcats malgrat les dificultats.
