Manuel González i Gabriella responen als rumors d'embaràs després de 'Supervivientes'
Manuel González i Gabriella Hahlingag han respost a alguns rumors sobre la seva relació
Malgrat els continus rumors que han sorgit al voltant de la seva relació, Manuel González i Gabriella Hahlingag mantenen ferm el seu vincle. La que va ser participant de 'La Isla de las Tentaciones' i el gadità han optat per gaudir junts de l'estiu a la costa de Cadis. Es tracta d'un lloc especial per a Manuel González, que vol que Gabriella Hahlingag, murciana d'origen romanès, s'enamori també d'aquesta terra.
Els seguidors de la parella han pogut seguir els seus dies a través dels seus Instagram, on comparteixen des de les seves activitats quotidianes fins a les receptes que elaboren a casa. Va ser en un d'aquests vídeos on Manuel González va fer una declaració que va despertar la curiositat de molts. I va mencionar que Gabriella Hahlingag no podia tastar un plat perquè contenia un ingredient incompatible amb ella.
La pregunta que ràpidament va sorgir va ser si aquesta restricció alimentària podria estar relacionada amb un embaràs, un dubte que Gabriella Hahlingag no va trigar a aclarir quan va obrir una ronda de preguntes al seu compte. Amb total sinceritat va explicar: "És perquè les torrades portaven oli d'oliva i soc al·lèrgica a l'oli d'oliva cru". Així, es van esvair els rumors d'un possible nadó en camí durant aquest primer estiu oficial com a parella després de 'Supervivientes'
Recordem que la història d'amor entre Manuel González i Gabriella Hahlingag va començar després de conèixer-se a 'La Isla de las Tentaciones' com a temptadors VIP. Va ser mesos després, quan el jove ja havia acabat la seva relació amb Anita Williams, quan van decidir iniciar el seu romanç.
Fa pocs dies, un seguidor va preguntar a Manuel González si contemplava la idea de casar-se i tenir fills amb Gabriella Hahlingag. Ell no va dubtar a respondre, deixant clar que els seus plans inclouen un futur compartit: "Imagino tot al seu costat". Aquestes paraules reforcen la idea que la parella podria estar fent passos ferms cap a una relació més sòlida i duradora.
Amb aquest estiu ple de tranquil·litat i confiança, Manuel González i Gabriella Hahlingag semblen estar escrivint un capítol feliç en la seva història. Amb totes aquestes publicacions a les xarxes socials, deixen enrere les especulacions per centrar-se en el seu present i futur junts.
Més notícies: