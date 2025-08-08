Manuel González y Gabriella responden a los rumores de embarazo tras 'Supervivientes'

A pesar de los continuos rumores que han surgido en torno a su relación, Manuel González y Gabriella Hahlingag mantienen firme su vínculo. La que fuese participante de 'La isla de las tentaciones' y el gaditano han optado por disfrutar juntos del verano en la costa de Cádiz. Se trata de un lugar especial para Manuel González, que busca que Gabriella Hahlingag, murciana de origen rumano, se enamore también de esta tierra.

Los seguidores de la pareja han podido seguir sus días a través de sus Instagram, donde comparten desde sus actividades cotidianas hasta las recetas que elaboran en casa. Fue en uno de estos vídeos donde Manuel González hizo una declaración que despertó la curiosidad de muchos. Y que mencionó que Gabriella Hahlingag no podía probar un plato porque contenía un ingrediente incompatible con ella.

La pregunta que rápidamente surgió fue si esta restricción alimentaria podría estar relacionada con un embarazo, una duda que Gabriella Hahlingag no tardó en aclarar cuando abrió una ronda de preguntas en su cuenta. Con total sinceridad explicó: "Es porque las tostadas llevaban aceite de oliva y soy alérgica al aceite de oliva crudo". Así, se desvanecieron los rumores de un posible bebé en camino durante este primer verano oficial como pareja tras 'Supervivientes'.

| Mediaset

Recordemos que la historia de amor entre Manuel González y Gabriella Hahlingag comenzó tras conocerse en 'La isla de las tentaciones' como tentadores VIP. Fue meses después, cuando el joven ya había terminado su relación con Anita Williams, cuando decidieron iniciar su romance.

Hace pocos días, un seguidor preguntó a Manuel González si contemplaba la idea de casarse y tener hijos con Gabriella Hahlingag. Él no dudó en responder, dejando claro que sus planes incluyen un futuro compartido: "Imagino todo a su lado". Estas palabras refuerzan la idea de que la pareja podría estar dando pasos firmes hacia una relación más sólida y duradera.

Con este verano lleno de tranquilidad y confianza, Manuel González y Gabriella Hahlingag parecen estar escribiendo un capítulo feliz en su historia. Con todas estas publicaciones en redes sociales, dejan atrás las especulaciones para enfocarse en su presente y futuro juntos.