El nou projecte professional de Blanca Manchón després del seu pas per 'Supervivientes'
Blanca Manchón comparteix amb els seus seguidors els seus nous projectes després de 'Supervivientes' el 2024
Després de conquerir molts espectadors durant el seu pas per 'Supervivientes' el 2024,Blanca Manchón ha fet un important anunci personal a les seves xarxes socials. L'esportista està vivint un dels moments més intensos de la seva vida, però no en alta mar ni a televisió, sinó a terra ferma. Blanca Manchón ha unit forces amb el seu marit, el també esportista Manuel Halcón, que va ser el seu suport incondicional des del plató a 'Supervivientes', per dur a terme un nou pla empresarial.
L'epicentre d'aquesta nova aventura és el gimnàs Training for Gold Sevilla Castelar, del qual ja eren propietaris i que ara estan renovant a fons. Blanca Manchón ho anunciava a Instagram amb total naturalitat: "Entre obres, pols i decisions que no s'acaben... Estem reformant @trainingforgoldsevilla Castelar". I no només això, perquè alhora han decidit obrir un "nou centre a Carretera Carmona".
Com si no fos prou, hi ha un tercer front que els roba temps i energia a qui va ser concursant de 'Supervivientes': la construcció del seu nou habitatge. La mateixa Blanca Manchón ho explicava amb humor: "I de regal... ens estem fent una casa nova per a la família nombrosa que va arribar sense avís!".
Malgrat el que qualsevol imaginaria, la pressió no sembla espantar-la: "Sí, són tres obres alhora. I per estrany que sembli... ho estic gaudint! L'esport m'ha ensenyat a gestionar el caos, a respirar sota pressió... I el més gratificant és que em sento súper agraïda de totes les persones que m'he trobat en aquest camí".
Enmig de tanta feina, Blanca Manchón no oblida reconèixer la dedicació del seu marit: "I el millor és que això tot just acaba de començar. I veure créixer també el meu @manuelhalcon que s'ho ha treballat durant anys per aconseguir tot el que li ve. Tho mereixes". Ell, fidel al seu estil, li va respondre amb una frase de toreig: "Porta gran o infermeria. A per això".
L'anunci ha generat una onada de missatges de suport a les xarxes, incloent-hi el d'alguns excompanys de 'Supervivientes' com Arkano.
