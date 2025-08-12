El nuevo proyecto profesional de Blanca Manchón tras su paso por 'Supervivientes'

Tras conquistar a muchos espectadores durante su paso por 'Supervivientes' en 2024,Blanco Manchón ha hecho un importante anuncio personal en sus redes sociales. La deportista está viviendo uno de los momentos más intensos de su vida, pero no en alta mar ni en televisión, sino en tierra firme. Blanca Manchón ha unido fuerzas con su marido, el también deportista Manuel Halcón, que fue su apoyo incondicional desde el plató en 'Supervivientes', para llevar a cabo un nuevo plan empresarial.

El epicentro de esta nueva aventura es el gimnasio Training for Gold Sevilla Castelar, del que ya eran propietarios y que ahora están renovando a fondo. Blanca Manchón lo anunciaba en Instagram con total naturalidad: "Entre obras, polvo y decisiones que no se acaban... Estamos reformando @trainingforgoldsevilla Castelar". Y no solo eso, porque a la vez han decidido abrir un "nuevo centro en Carretera Carmona".

Como si no fuera suficiente, hay un tercer frente que les roba tiempo y energía a la que fuese concursante de 'Supervivientes': la construcción de su nuevo hogar. La propia Blanca Manchón lo contaba con humor: "Y de regalo... ¡nos estamos haciendo una casa nueva para la familia numerosa que llegó sin aviso!".

| Mediaset

Pese a lo que cualquiera imaginaría, la presión no parece asustarla: "Sí, son tres obras a la vez. Y por raro que parezca... ¡lo estoy disfrutando! El deporte me ha enseñado a gestionar el caos, a respirar en la presión... Y lo más gratificante es que me siento súper agradecida de todas las personas que me he encontrado en este camino".

En medio de tanto trabajo, Blanca Manchón no olvida reconocer la dedicación de su marido: "Y lo mejor es que esto solo acaba de empezar. Y ver crecer también a mi @manuelhalcon que se lo ha currado durante años para conseguir todo lo que le viene. Te lo mereces". Él, fiel a su estilo, le respondió con una frase de toreo: "Puerta grande o enfermería. A por ello".

El anuncio ha generado una oleada de mensajes de apoyo en redes, incluyendo el de algunos excompañeros de 'Supervivientes' como Arkano.