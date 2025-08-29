'Supervivientes All Stars' recorre als tronistes i recupera per sorpresa Noel Bayarri
Noel Bayarri també tindrà una segona oportunitat de la mà de 'Supervivientes All Stars'
Noel Bayarri torna a Hondures com a concursant de la segona edició de 'Supervivientes All Stars'. Amb la seva arribada, el càsting suma una nova cara coneguda que compartirà convivència amb Jessica Bueno, Iván González, Gloria Camila, Sonia Monroy, Elena Rodríguez, Carlos Alba, Kike Calleja, Fani Carbajo, Rubén Torres, Alejandro Albalá i Miri Pérez-Cabrero, la darrera a ser confirmada.
En el seu vídeo de presentació, Noel Bayarri recupera el seu sobrenom de tota la vida per anunciar la seva participació: "Antull de 'Mojo Picón'? Aquí estic jo per donar-te'n, nena. Soc Noel Bayarri, nou participant de 'Supervivientes All Stars'. Aquest any és el meu"
Recordem que el seu nom va saltar a la fama a 'Mujeres y Hombres y Viceversa', on va viure un final de tron inesperat. María Hernández, tronista en aquell moment,va sorprendre tothom escollint-lo a ell davant d'altres pretendents com Manu Lombardo, Cristian o Avatar. Aquell desenllaç va convertir Noel Bayarri en un dels tronistes més recordats de la història del format.
Noel Bayarri va provar sort a 'Supervivientes' el 2015, edició en què va romandre al voltant de 35 dies abans de ser expulsat pel públic. Després d'aquella experiència, va passar pel reality 'Solos', es va animar a competir en diversos equips de la Kings League. A més, va obrir el seu propi canal a Mtmad, "Mad Mojo", on comparteix continguts de la seva vida quotidiana.
Tot i que avui és principalment conegut com a influencer, Noel Bayarri va estudiar informàtica i va treballar un temps en aquest àmbit a Lanzarote. No va acabar la carrera, ja que molt aviat es va adonar que el seu camí estava més a prop de l'entreteniment que dels ordinadors. El seu salt a la televisió li va obrir la porta a un món que li va permetre viure de la seva imatge, ja que durant els seus primers anys va arribar a cobrar fins a 3.000 euros per bolo.
Deu anys després de la seva primera experiència a Hondures, Noel Bayarri afronta un nou repte a 'Supervivientes All Stars'. El seu objectiu aquesta vegada no és només animar la convivència, sinó també demostrar que té la resistència necessària per arribar fins al final i conquerir la desitjada maleta.
