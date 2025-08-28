'Supervivientes All Stars' recupera la Miri Pérez-Cabrero després de no haver arribat a la final
Miri Pérez-Cabrero tornarà a Hondures a la segona temporada de 'Supervivientes All Stars'
Miri Pérez-Cabrero és l'onzena concursant de 'Supervivientes All Stars'. La que va ser concursant de 'MasterChef' s'afegeix així a una edició que començarà el proper dijous 4 de setembre. Forma part d'una llista en què figuren Jessica Bueno, Iván González, Gloria Camila, Sonia Monroy, Elena Rodríguez, Carlos Alba, Kike Calleja, Fani Carbajo, Rubén Torres i Alejandro Albalá.
"Bé, que torno...", assenyala Miri Pérez-Cabrero al vídeo de presentació de 'Supervivientes All Stars'. "No m'hi podia resistir, estic al meu hàbitat, a 'Supervivientes'. Soc la Miri i soc nova concursant", afegeix la cuinera, molt feliç i amb un somriure d'orella a orella.
Recordem que la vida de Miri Pérez-Cabrero va canviar completament després de la seva participació a 'MasterChef' el 2017, on va quedar en cinquè lloc. La influencer va triomfar i va aconseguir fer-se famosa, arribant al gran públic gràcies al seu carisma i motivació a l'hora de fer les coses. Posteriorment, va participar a 'Supervivientes' el 2024, sent una de les protagonistes després de romandre a Hondures gairebé 100 dies i quedant en setena posició.
Les dots de Miri Pérez-Cabrero no han girat només entorn de la cuina ni de la supervivència. Ha fet diferents primers passos com a actriu en diversos projectes del nostre país, participant en pel·lícules com "Fuimos canciones", de Juana Macías. També en sèries de ficció, com 'Alguien tiene que morir' o 'Sagrada Família', en què apareix amb personatge secundari.
Però, sens dubte, hi ha alguna cosa en què Miri Pérez-Cabrero sobresurt igual o més que en la resta de facetes. I és que la catalana compta amb més de 400.000 seguidors a les seves principals xarxes socials.
A nivell sentimental, Miri Pérez-Cabrero va tenir un petit romanç entre els fogons de 'MasterChef' amb l'exfutbolista granadí establert a Eivissa Jorge Brazalez. No obstant això, aquesta relació va estar plena d'alts i baixos i, finalment, tots dos van decidir seguir els seus camins per separat. Més endavant, l'amiga d'Anita Matamoros va tenir una relació amb Pablo Salazar, un jove emprenedor amb qui va estar fins al febrer de 2024. Recentment, a Miri Pérez-Cabrero se l'ha vist en "actitud molt afectuosa" en un viatge a Eivissa en companyia de Froilán de Marichalar, cosa que ha generat tot tipus de reaccions.
