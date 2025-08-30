Tony Spina se aleja de Marta Peñate: anuncia su fichaje por 'Supervivientes All Stars'

Tony Spina ya es oficialmente concursante de 'Supervivientes All Stars'. El italiano ha querido presentarse con una declaración de intenciones que no deja lugar a dudas: "El año pasado ganó mi pareja Marta y este año me toca a mí, vamos a ser la primera pareja en el ganar el mismo reality". Una frase cargada de confianza con la que afronta su vuelta a Honduras.

Tony Spina vuelve a 'Supervivientes', además, en un momento personal delicado tras los intentos fallidos de convertirse en padre junto a Marta Peñate. Ahora, once años después de su primera experiencia en los Cayos Cochinos, se enfrenta de nuevo a la aventura extrema.

En 2014 ya probó suerte en el reality de supervivencia, aunque un problema físico truncó su experiencia antes de tiempo. Durante una de las pruebas de recompensa sufrió una lesión que requirió atención médica urgente. El diagnóstico fue claro: una "rotura de fibras" que lo obligó a abandonar la competición. "Me encuentro dolido, molesto y decepcionado", confesó entonces tras confirmar su marcha.

| Mediaset

Cabe destacar que el nombre de Tony Spina se hizo conocido en 2012 gracias a su paso por 'Mujeres y hombres y viceversa', primero como pretendiente y después como tronista. Desde entonces, su trayectoria televisiva ha estado muy vinculada a los realities, tanto en España como en Latinoamérica. Pero también a sonadas relaciones sentimentales con figuras mediáticas como Oriana Marzoli o Makoke.

Su carrera también le llevó a entrar en la sexta edición de 'GH VIP', donde compartió casa con su ex Oriana y permaneció varias semanas hasta ser expulsado en décima posición. Allí surgió su romance con Makoke, que se prolongó durante poco más de un año y que ocupó numerosos titulares.

No obstante, la relación más sólida de su vida la inició con Marta Peñate, a la que conoció en 'La Casa Fuerte'. El flechazo fue inmediato y, en 2021, ambos hicieron pública su relación. Tiempo después anunciaron su compromiso y hablaron abiertamente de su deseo de formar una familia, un objetivo en el que continúan volcados pese a las dificultades.