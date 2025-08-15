El supuesto amante de Sofía Suescun interviene en 'Fiesta' y revela su clara versión

El nombre de Juan Faro ha pasado en cuestión de días de ser prácticamente desconocido a ocupar titulares en medio de la batalla entre Maite Galdeano, Cristian Suescun y Kiko Jiménez. El motivo: los rumores que lo señalan como protagonista de una supuesta relación con Sofía Suescun. Este viernes, 'Fiesta' se desplazó hasta Mondariz (Pontevedra) para obtener, por fin, su versión.

La escena fue peculiar: Juan Faro, a las puertas de su casa y junto a su madre, atendía a las cámaras con un gesto serio. Sus primeras palabras en 'Fiesta' dejaban claro que no esperaba tal repercusión: "Yo no sabía que esto iba a ser tan heavy. No voy a hablar de mi vida privada, me sabe mal que hayáis venido hasta aquí".

Lejos de alimentar titulares, insistió en marcar distancia con el escándalo: "Yo no soy nadie. Yo sé que esto van a ser dos semanas, ellos están en la televisión, pero yo me dedico a mis negocios. No quiero saber nada de esto, me da igual todo esto".

| Mediaset

"Me hace gracia, al final es divertimento para mí, pero no quiero decir ni afirmar nada", señaló, dejando en el aire si los rumores tenían o no fundamento. Minutos después, dejaba entrever cierto malestar: "Me duele ver todo esto porque soy una persona que no le gusta hacer daño a nadie y las cosas pasan, pero no sé".

En cuanto a su vínculo real con Sofía Suescun, Juan Faro fue tajante en 'Fiesta': "No tengo ningún contacto con ella, nos seguíamos en Instagram y nada más. Me sabe mal que hayáis venido hasta aquí". Además, quiso remarcar que no forma parte del mundo televisivo: "Esto es tema de ellos que se dedican a la televisión, mi madre me ha dicho que os atienda por favor, es que me sabe súper mal".

También negó haber tenido participación alguna en la filtración de la historia: "Yo no he filtrado nada. La gente está especulando en redes que a mí me interesa todo esto, pero a mí me da igual hacerme más famoso, me va bien, estoy muy feliz". Según él, la información se habría originado por una amiga de la propia Sofía Suescun.

Pero si hubo un instante que arrancó carcajadas entre los colaboradores de 'Fiesta' fue gracias a la madre del influencer, que intervino inesperadamente y sin filtros: "Mi hijo es muy mujeriego".