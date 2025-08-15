Mónica Pont estalla en 'Fiesta' por lo que llega a decir su madre en pleno directo

Lo que parecía un intento de acercamiento terminó convirtiéndose en otro episodio de tensión pública entre Mónica Pont y su madre. La última entrega de 'Fiesta', este viernes 15 de agosto, volvió a poner cara a cara a madre e hija, en un intercambio lleno de emociones y reproches.

'Fiesta' emitió un vídeo en el que la madre de la colaboradora le lanzaba un mensaje directo y emotivo: "Mónica, de todo corazón, te pedimos y que hables. Da la cara y di que lo sientes". Con la voz quebrada, continuaba: "Creo que no cuesta tanto, Mónica. Por favor, te lo pido, has de dar este paso porque la vida pasa muy deprisa y yo me puedo morir y tú te quedarás en el resentimiento toda tu vida. Sé valiente, ¿lo harás? Dime que lo harás. Te necesito también".

Lejos de suavizar las cosas, las palabras de su madre provocaron en Mónica Pont una reacción de indignación. En el plató de 'Fiesta', la actriz respondió con dureza: "Mi madre sabe perfectamente que este mensaje que está mandando está manipulado. No sabéis la de veces que he intentado hablar con ella y me he presentado en el hospital y me ha echado. Tiene cero empatía. Sufro una relación tóxica con ella desde los 17 años".

| Mediaset

Además, Mónica Pont acusó a su familia de tener un interés económico: "No hay derecho que esté manipulando a una audiencia y a la gente que pueda estar escuchando esto. Todo esto lo hacen porque lo que quieren es ayuda económica. Yo las ayudo en lo que puedo, pero no así, saliendo en televisión, extorsionándome".

En un giro inesperado, la madre de la intérprete llamó a 'Fiesta' en directo para replicar a las acusaciones. Mónica Pont tomó el teléfono y, antes de colgar, lanzó un último mensaje: "Mamá, deja de salir en televisión e iré a verte. Pero deja de hacer este circo mediático, porque no es lo que nos va a unir. Si lo que quieres es que te ayude económicamente, tienes otra hija. Adiós".