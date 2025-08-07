Aida Bao se enfrenta a su momento más tenso en 'Malas Lenguas' con Ernesto Ekaizer

El análisis político dio paso a la incomodidad este miércoles en 'Malas Lenguas'. La conexión en directo con Ernesto Ekaizer, prevista para comentar las novedades del caso Cerdán, acabó derivando en un momento de tensión con Aida Bao. Lo que comenzó como una intervención habitual acabó con reproches en pleno directo y un visible malestar por parte del tertuliano.

Ernesto Ekaizer, invitado a 'Malas Lenguas' para opinar sobre la estrategia legal de los abogados de Santos Cerdán, no tardó en dejar clara su visión sobre la acusación. "Puede ser una versión, ellos están trabajando con un perito que contrataron especialmente, un perito reputado", explicó en referencia al trabajo de la defensa. A ello añadió: "A mí lo que me interesa destacar es que quien tiene la carga de la prueba siempre es la acusación y lo que yo creo es que la acusación se basa en indicios muy débiles para enviar a Santos Cerdán a la prisión".

"Se hizo una entrada en la sede de Ferraz para clonar el ordenador de Santos Cerdán y averiguar qué pasa con su correo económico y qué puede aportar a la investigación", dijo, antes de añadir que "desde que se clonó el ordenador y los correos, no hay un informe de la UCO".

| RTVE

El tono se tensó cuando Aida Bao intentó intervenir en 'Malas Lenguas': "Ernesto y eso que estabas comentando del patrimonio de Santos Cerdán...". Ernesto Ekaizer, visiblemente contrariado, interrumpió para exigir que se le permitiera terminar: "Te dije que había dos cosas. Es muy duro, es muy duro", respondió con molestia.

Aida Bao trató de reconducir el ambiente con una actitud conciliadora y permitió que el periodista retomara su intervención, aunque el clima no volvió a relajarse del todo. Finalizado el bloque sobre Cerdán, la presentadora cambió de tema con un giro drástico hacia la actualidad de la Casa Real. "Ekaizer, seguimos contigo, dice el emérito que se debe a sus actividades allí, ¿tú crees que es posible las explicaciones que da?", le preguntó.

Lejos de recuperar el tono analítico, el colaborador de 'Malas Lenguas' respondió con desgana: "No lo sé". Aida Bao, sorprendida por su parquedad, intentó suavizar el momento: "Pero no te enfades conmigo Ekaizer". Él no tardó en replicar, justificando su actitud: "Ponte en mi lugar. Si estoy terminando, digo que hay dos cosas, digo una y voy a decir la segunda y tú me interrumpes, es que no se puede. Por lo menos a mí me desconcierta".