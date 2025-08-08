Carmen Borrego amenaza con abandonar 'Tardear' por lo que se llega a decir en directo

'Tardear' arrancó este jueves con un reto pendiente para una de sus colaboradoras. Días atrás, el programa había lanzado una encuesta en la que preguntaba a la audiencia si querían ver a Carmen Borrego enfundada en el mismo bikini con el que su hermana Terelu Campos había posado previamente. El resultado fue claro: un 73% de los votantes dijo que sí.

Verónica Dulanto abrió la tarde con un recordatorio en tono de advertencia: "Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a 'Tardear'. Carmen Borrego, ¿sabes que las promesas hay que cumplirlas no?". Ella, sonriente, respondió: "Yo siempre que puedo las cumplo", a lo que Verónica Dulanto insistió: "Más te vale, más te vale".

"¿Quieren ver a ustedes que Carmen Borrego se ponga el bikini de su hermana Terelu?. Y resulta que el 73% de todos ustedes dijo que sí que la querían ver con este bikinazo. Y como dijiste que te pondrías la versión tanga, suerte tienes de que es normal", recordó Verónica Dulanto en 'Tardear'.

| Telecinco

Ya en los minutos finales, Verónica Dulanto pidió a su compañera que cumpliera lo prometido. Poco después, Carmen Borrego reapareció, pero con truco, ya que el bikini estaba ahí, sí, pero colocado encima de su ropa.

Verónica Dulanto no se mordió la lengua: "No has faltado a la verdad, pero esto que has hecho para los espectadores me parece una estafa". "Eres una estafadora", añadió Belén Rodríguez desde el plató de 'Tardear'.

Carmen Borrego se defendió rápidamente: "Le he dicho a un compañero que me grabara, pero es que en el plató hacía un poco de frío y no me quería enfriar". Entre reproches y risas, la colaboradora decidió levantarse, esta vez con un mensaje claro: "Encima de que me lo pongo, anda y qué os den. Me voy".

Sin embargo, Verónica Dulanto la convenció para regresar y mostrar el resultado final, aunque con ayuda de la inteligencia artificial. Al verse recreada en pantalla, Carmen Borrego reaccionó con humor: "Si parezco Bárbara Rey". Belén Rodríguez no perdió la oportunidad de bromear: "Parece la de '¿Quién quiere casarse con mi hijo?'".